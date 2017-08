Intervistë për Ora News - Zjarret, Prençi: Kryetarët e bashkive dhe prefektët të ndërpresin pushimet

Kryetarët e bashkive dhe prefektët duhet të ndëpresin pushimet. Ky ishte apeli dhe thirrja që Kreu i Emergjencave Civile, Shemsi Prençi bëri në studion e lajmeve të Ora News. Prençi tha se në disa rajone kanë pasur probleme institucionale, pasi pushtetarët lokalë kanë qenë me pushime.

Prençi: Në disa prefektura dhe bashki funksionojnë shtabet e emergjencës, gatishmëria ka qenë e lartë si në rajonin e Gjirokastrës apo në Vlorë. Ka pasur raste në disa rajone që prefektët, nënprefektët, sekretarët, kryetarët e bashkive kanë qenë me pushime. Kemi patur problem, deri në probleme institucionale, shkresore për të vënë në veprim kapacitetet. Vihet re në disa prefektura jo angazhim sa dhe si duhet i faktorëve të pushtetit vendor dhe jo të gjithë aktorët marrin pjesë në operacion. Në të gjithë operacionet që ka zhvilluar shërbimi zjarrfikës dhe të ushtrisë nuk kanë ardhur ekipet e emergjencës shëndetësore që duhet të jenë pranë ekipeve operacionale për të dhënë ndihmën e shpejtë në rast asfiksie të policëve dhe zjarrfikësve, sepse këto operacione janë me pasoja në jetë njerëzish.

Kryetari i Shtabit të Emergjencës në nivel prefekture është prefekti, në nivel bashkie është kryetari i bashkisë. Kur i ndodh një emergjencë duhet të ndërpresin pushimet verore, ashtu sikurse nuk janë zjarrfikëset me pushime nuk duhet të jetë as kryetari, as prefekti. Për mendimin tim duhet të ndërpresë pushimet çdo pushtetar. Situata e thatësirës parashikohet deri në 15 shtator.

Duhet ndërprerë cdo lloj pushimi që shteti dhe strukturat vendore të funksionojnë në bllok me të gjitha elementët e operacionit. Nëse ndodh që një zjarrfikës, apo një ushtar, apo një pilot kërkon ndihmën e parë dhe nuk e ka ndihëm e parë të paktës që duhet të jetë ndihma shëndetësore është përgjegjësi drejtpërsëdrejti e drejtuesit të operacionit dhe kreut të shtabit të emergjencës. Pse nuk funksionon një hallkë apo një hallkë tjetër.

Prençi: Bizneset të zgjidhen dhe të ndihmojnë Emergjencat Civile

Kreu i Emergjencave Civili, i bëri një apel edhe bizneseve, që sipas tij duhet të zgjidhen dhe ti bashkohen Emergjencave Civile për të dhënë ndihmën e tyre.

Prençi: Çdo subjekt privat duhet me çdo kusht me të gjitha kapacitetet duhet ti shkojë në ndihmë Emergjencave Civili, gjë të cilën nuk e bën asnjë. Ky është një mesazh që duhet përcjellë. Ka biznese që na kanë ndihmuar, por ka të tjerë që sic është rasti i Llogarasë që askush nuk erdhi për të ndihmuar. Nëse ne do të dorëzoheshim, zjarri do hynte në Parkun Kombëtar dhe sikur 10 avionë të vinin nga Europa nuk do mund ta fiknin. Mirëpo atyre ju kushtojnë me miliona. Shërbimi zjarrfikës në Shqipëri e ofron shërbimin falas, ndaj biznesit, ndaj qytetarit, ndaj pyjeve ndërkohë që në botë është ndryshe. Por biznesit kam mendimin që duhet të zgjohen, të afrohen të bashkëpunojnë me shërbimin zjarrfikës të Emergjencave Civili dhe të ushtrisë, madje duhet të punësojnë për periudhën e verës vëzhgues në pyllin që kanë përreth resortit turistik apo rreth lokalit për të vëzhguar dhe për të mos lejuar asnjë person që nga pakujdesia apo me qëllim të vënë zjarrin.

Prençi: Nesër helikopterët Viva operacion në Bogovë

Prençi: Sot nga monitorimi që është bërë me helikopter rezultojnë mbi 20 vatra zjarri, por 9 kërkojnë ndërhyrje nga ajri. Në tërësi janë 640 vatra që nga qershori, 120 kanë kërkuar mbështetje operacionale nga Ministria e Mbrojtjes, nga kompania Viva Helikopter dhe nga Qendra e Menaxhimit në Bruksel.

Sot më problematike kanë qenë në Tiranë, mbi tunelin e Krrabës, në zonën e Shëngjergjit, në Ulez të Shkopetit, kemi patur në kurorën e gjelbër të Laçit.

Problemi kryesor që mbetet është në Bogovë të Skraparit, janë 5 vatra zjarri dhe në 3 do kërkohet ndërhyrja nga ajri. Që në orët e para të mëngjesit me Viva Helikopter do të operojnë në zonën Bogovës.

