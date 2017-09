Regjistrimet - Fluks i madh në kopshtet e Tiranës, 8000 kërkesa për 3000 vende

Edhe këtë vit, kopshtet përballen me fluks kërkesash. Deri në këtë fazë të regjistrimeve, janë paraqitur mbi 8000 kërkesa kur kapacitetet e këtyre institucioneve janë për 3000 fëmijë. Drejtorja e DAR Tiranës, Arjola Byzyka, u tërheq vëmendjen prindërve që të regjistrojnë fëmijët në kopshtin pranë vendbanimiT, ndërsa bashkia vijon me ndërhyrjet për zgjerimin e ambientit të tyre.

Kërkesat për regjistrimin e fëmijëve në kopshte janë gati 3-fish më të larta se kapacitetet e këtyre institucioneve.

Drejtorja e Drejtorisë Arsimore Tiranë, Arjola Byzyka, tha se deri më tani janë mbi 8000 kërkesa, ndërkohë që kapacitetet në kopshte janë deri në 3000.

Arjola Byzyka: Pavarësisht kapaciteteve fizike që ne kemi, kapaciteti i kopshteve matet me frekurntimin, sa fëmijë frekuentojnë në ditë.Do të shohim që në muajt në vazhdim për shkak të frekuentimit do të shfryhet kapaciteti dhe do të hyjmë drejt një normaliteti. Kërkesat tani janë gati mbi 8000 mijë, të përditshme. Por kemi dhe klasat përgatitore në shkolla, po mundohemi të bëjmë një rishpërndarje të fëmijëve që janë mbi 5 vjeç e gjysmë, duhet të kalojnë në klasa përgatitore nëpër shkolla në mënyrë që të krijojmë pak hapësirë tek kopshtet.

E vetmja mundësi për të shfryrë disi fluksin është regjistrimi i fëmijëve në kopshtet pranë vendbanimit të tyre.

Arjola Byzyka: Tërheq vëmendjen për një heqje dorë nga ky mentatlitet i gabuar, ku grupohen të gjithë drejt qëndrës dhe u largohen qendrave të tyre të banimit me paragjykimin se qendra ka shërbimin më të mirë. Nuk është aspak e vërtetë kjo gjë.

Ndërkohë, nga tjetër Bashkia e Tiranës vijon punën për rikonstruksionet e institucioneve, dhe hapjen e kopshteve të reja që do të zgjidhte situatën e mbingarkesës së tyre.

Çdo prind, për të bërë regjistrimin e fëmijës në kopsht duhet të dorëzojë dokumente kryesore, që janë:

1-Vërtetim i vendbanimit që merret në njësitë administrative ku jetoni

2- Certifikata personale e fëmijës e pajisur me fotografi, e cila duhet të jetë e tre muajve të fundit

3- Vërtetimi nga mjeku i lagjes për gjendjen shëndetësore që tregon se fëmija i tyre i ka kryer vaksinat e detyrueshme.

/Oranews.tv/

