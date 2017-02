"Arena" - Zgjedhjet, Sfida e Bojaxhiut në kërkim të mandateve, jo pushtetit

Për Gjergj Bojaxhi, partia Sfida lindi si pasojë e padrejtësive në vend.

“Nga padrejtësitë revoltohen të gjithë qofshin këto të majtë apo të djathtë por po të shikosh problemet e shqiptarëve nuk kanë të bejnë me alternativat ideologjike pasi zhgënjimi nuk vjen nga kjo”.

I ftuar në emisionin “Arena” të gazetarit Dritan Hila, Bojaxhi shprehu qëndrimin kundër mënyrës sesi jepen koncesionet në vend.

“Unë nuk jam kundër koncesioneve në parim por jam kundër që koncesionet bëhen sepse duam ti japim të drejtë disa individëve që të fusin duart në 20 vitet e ardhshme në xhepin tonë.Jam kundër mënyrës se si bëhen koncesionet”.

“Jam një i djathtë i moderuar, nuk jam konservator dhe besoj te familja. Por nësë do ishte vetëm për bindjet e mia nuk do isha këtu” thotë Bojaxhi.

Përsa i përket programit për fshatin, Bojaxhi mendon se Shqipëria në zonën rurale të saj e ka filluar një lloj rritje të efiçensës por e pengon copëzimi i parcelave dhe duke mos e trajtuar tokën si një vlerë dhe e kemi lënë fshatin në harresë.

“Sot në fshat është e vështirë të gjesh profesionistë si në blegtori dhe në bujqësi. Fshati është zhveshur nga burimi kryesor qe është kapaciteti njerëzor. Duhet të krijojme ambjente që qytetarët të ndjejnë se dhe në një zonë rurale ti mund të jetosh dhe të krijosh një të ardhme.

Një nga elementët kryesorë që nuk prek vetëm fshatin por të gjithë ekonominë shqiptare është pronësia mbi tokën.

Ne ende pas 25 vjetësh kemi paqartësi, ende në disa zona ligji 7501 nuk është zbatuar. Dhe kjo nuk i mundëson njerëzve që të zhvillojnë pronën ashtu siç duhet, pra në çdo fushë apo sektorë duhet të zhvillohen binarët e shtetit.

Edhe zoti Rama nën pretendimin se po bën shtet po centralizon korrupsionin dhe nuk e kupton se po nuk u luftua korrupsioni nuk do kemi kurrë shtet”.

Si një ish-drejtor i KESH, Gjergj Bojaxhi, thotë se e shqetëson fakti që të gjithë fushatën që Edi Rama bëri për pagesat e energjisë elektrike nuk ishte sepse ishte i shqetësuar për zbatimin e ligjit, por sepse ishte i shqetësuar se pa që çfarë grope financiare shkaktonte në buxhetin e shtetit dhe në ekonominë shqiptare.

“Kjo mua më tregon që kemi një Kryeministër që kur erdhi në detyrë nuk e dinte që gropa më e madhe ekonomike e shteti shqiptar ishte energjia elektrike. Dhe kishte si prioritet vetëm mbledhjen e lekëve dhe jo zbatimin e ligjit”.

Për Gjergj Bojaxhi, Sfida është një lëvizje totalisht ndryshe nga partitë e tjera.

“Ajo është një lëvizje e lindur dhe buron nga qytetarët, aty nuk ka asnjë figurë politike që të ketë qenë më parë në parlament apo në post Ministror dhe do ndërtohet në mënyrë graduale.Sfida është menduar që të gjithë përfaqësuesit që do dalin në garë do të votohen më një anëtar një votë. Dhe platforma elektorale do të miratohet me një anëtar një votë.

Përfaqësuesit që do votohen do bëjnë dhe artikulimin e platformës dhe do miratohet nga anëtarësia.Modeli ekzistues i partive në Shqipëri ka dështuar sepse kemi parti që kanë nga një pronar, pra duhet ti shërbësh kryetarit, por duke u votuar një anëtar nje votë duhet ti shërbesh anëtarit sepse ai do të ketë fuqinë për të vendosur se kush do jetë protagonist dhe kjo do të ndodh te Sfida”.

E nëse do të jetë pjesë e një koalicioni në zgjedhjet e qershorit, Bojaxhi thotë se “duke e ditur sesa spekulative ështe atmosfera, ne e kemi në statutin e Sfidës që nuk do bëjmë koalicion zgjedhor me asnjë parti parlamentare që kanë fituar zgjedhjet në 2013, jo vetëm koalicion zgjedhor por as nuk do të marrim pjesë si parti në minorancë në qeverisjen e ardhshme”.

“Ne duhet të organizohemi dhe të nxjerrim zërin tonë dhe nëse kjo do përthehet në mandate, atëherë shumë mire” përfundon Bojaxhi.

/Oranews.tv/

