Intervistë për Ora News - Zgjedhjet në Francë, Aliçka: Arsyet që favorizojnë Macron

Emmanuel Macron është favorit për të fituar garën presidenciale në Francë. I ftuar në studion e Ora News, ish-ambasadori shqiptar në Francë Ylljet Aliçka, janë disa nga arsyet që favorizojnë Macron.

Aliçka: Në një situatë të trazuar politike, të rrezikut islamik ku papunësia është në rritje, çdo njeri kërkon diçka të re, jashtë palëve, si lëvizja “Pesë Yjet” në Itali. Macron bëri këtë gjë dhe nuk luajti me platforma politike të mëdha. Ai luajti me identifikimin, me prekjen e opinionit të njerëzve të thjeshtë.

Për kandidaten e frontit Mari Le Pen e cila në sondazhe është renditur pas Macron, Aliçka u shpreh se janë të rinjtë ata që e mbështesin lideren e ekstremit të djathtë.

Aliçka: Le Pen targetin kryesor e ka tek të rinjtë, sipas sondazheve. Përshtypja ime është se është ende herët se nuk fiton Le Pen,

Edhe sipas sondazheve në fazën e parë të votimeve Emanuel Macron rezultoi me përpatrësi ndërsa faza e dytë dhe e fundit e zgjedhjeve do të mbahet në 7 maj.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter