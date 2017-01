Ekskluzive ne Ora News - Shpërthen Lefter Koka: Jo në koalicion me PS. Policia rrezikon zgjedhjet

Ministri i Mjedisit Lefter Koka intervistë ekskluzive për Ora News. Per here te pare ka folur hapur per marredheniet me PS ne koalicion, rezervat e tij ndaj ketij koalicioni per shkak te te cilit LSI mori mbi supe kosto që moralisht nuk duhej ti merrte. Koka mendon se LSI ka dimensionin per te dale e vetme ne zgjedhje dhe thote se zgjedhjet jane ne rrezik pasi jane vene ne shenjester kundershtaret. Koka thote se Dako ne takimet me strukturat e PS-se u thote te lene menjane PD pasi kundershtarja e tyre tani eshte LSI.

Intervista u mor nga gazetarja e Ora News Anjola Hamzaj. Nentitujt jane bere nga redaksia.

Intervista e plotë

Intervista

Si po funksionin koalicioni, duke pasur parasysh se prej muajsh ka një tension mes dy partive, PS dhe LSI?

Lefter Koka: Është e vërtetë, tensionet në një koalicion ndoshta janë të natyrshme dhe si burim kanë mosmbajtjen e fjalës ose të premtimit nga njëra palë. Ajo që sot evidentohet është ku unë do ta lokalizoj situatën në qarkun e Durrësit ku shoh shumë nga strukturat e larta të PS ku lajkmotivi i tyre me sipmatizantë të tyre është një dhe i vetëm: Nuk kemi kundërshtarë PD por LSI. Kjo nuk i shërben as të tashmes dhe as të ardhmes. Unë nuk mendoj që është kryetari i PS ose kryeministri që nxit të tillë komunikim me strukturat nga simpatizantë, por eksponentë të caktuar ku kanë kërkuar ti volvojnë dhe punonjës të policisë dhe kjo është akoma më e rëndë ku rrezikon të sjellë destabilitet dhe rrezikon të kemi zgjedhje jo me standarde. Është një gjë për të thënë, LSI në Durrës ndoshta mund të funksiononte me kreun e PD Oerd Bylykbashi, ose me Bashën, por nuk funksionon as me Lefter Kokën dhe as Ilir Metën.

Do të kërkoja ti bëja thirrje në fakt eksponentëve të policisë së shtetit mos ikën në drejtim të paduhur, drejtimi i duhur është të ruajnë rendin. Po shohim këtë fenomen të rëndë, ku po bëhemi gazi i Europës me sasinë e kanabisit të mbjellë në territor dhe këto fenomene kanë bërë që të ketë pasur edhe reaksione, sic ishte zoti Manjani. Detyra e policisë është të parandalojë një krim dhe jo më mos jetë në gjendje të parandalojë dot rritjen e një bime.

Janë qindra punonjës të policisë që paguhen nga taksapagues shqiptarë dhe nuk duhet të jenë tutorë disa të fortë në qytete të ndryshme. Sot nuk ka të fortë. Do të mbajnë përgjegjësi ligjore ata eksponentë të policisë që janë bashkëpunëtorë të ngushtë të atyre që kultivojnë, por njëkohësisht loja që sapo ka nisur për të bërë presion dhe për ta vënë policinë e shtetit në funksion të presioneve do të marrin përgjigjen e merituar.

Ora News: Si mund të kemi një parandalim që në rrënjë të fenomenit?

Koka: Unë do tju sillja në vëmendje rastin e avionit të Durrësit që fatkeqësisht dhe për një rast banal arriti të ndalte në atë fushë të imporvizuar dhe do të duhej Ndoka nga Parlamenti që të denonconte. Ai i cili dispononte atë truall, që ishte transformuar në një fushë avioni nuk ishte paguar akoma për qeranë e tokës. Në mëngjes bëri një kanal për të penguar uljen e avionit.

Meta kryeministër?

Ora News: LSI do të kërkojë KM në negociata?

Koka: Meta do ti bindet vullnetit të qytetarëve shqiptarë, por ajo që unë them sot me bindje LSI është një forcë konkurruese dhe 18 qershori do të jetë data kur LSI do të kuptojë dimensionin e saj. Nëse LSI do të jetë forca fituese kushtetuta e parashikon që do të jetë ajo që do të bëjë krijimin e qeverisë. Por e përsëris, Meta do ti bindet vullnetit të qytetarëve shqiptarë.

E gjithë zona e Durrësit ka qenë e mbjellë me kanabis

Ora News: A ka krizë në koalicion dhe rrezikohet futja në koalicionin në zgjedhjet e 2017?

Koka: Unë nuk do ta konsideroja thjesht një krizë. Nëse koalicionin nuk do të funksionojë si i atillë do të bëhemi palë dhe do të ndihmojmë njëri-tjetrin edhe për të gabuar. Në rastin në fjalë po diskutojmë për kanabisin, i cili është bërë një fenomen kombëtar. Nëse i themi shqiptarëve se po bëjmë një punë të suksesshme unë besoj kërkojmë ti fyejmë sepse realiteti është i prekshëm.

E gjithë zona e Durrësit ka qenë e mbjellë me kanabis dhe të mbjellësh kanabis në një cikël tre mujor kërkon punonjës, dhe në çdo rast disa pemë në një lartësi dy metra ka pasur ndërhyrje nga policia me të njëjtin format dhe shou.

Në Shqipëri nuk duhet të ketë dhe nëse ka, ka bashkëpunëtorë me atë që e kultivojnë, nuk janë fshatarët që punojnë për të mbijetuar, jana ata njerëz që kanë lidhjet e tyre dhe po ju garantoj kjo vjen ku ka një nepotizëm me një organizatë bashkëpunimi me njerëz që bëjnë këtë aktivitet të paligjshëm. Këta njerëz kanë vetëm një lajtmotiv: Si do mundemi dot të qëndrojmë në këtë pushtet dhe është emergjente ndërhyrja. Duhet një komision vlerësimi për të parë se çfarë bëhet.

LSI ka qenë tolerante

Koka: Durrësi sot është një qytet i heshtur ku nuk po mundet dot të dalë nga zgjedha e krimit dhe nga ajo dhunë policeske. Jam i bindur që në 18 qershor do të dinë të votojnë dhe të clirohen. Në qendër të Durrësi, i cili është një katrahurë në trafik nëse ndodh janë rrugët e hapura, pra dikush njofton policine që të hapen rrugët dhe të kalojë makina.

Nëse je një anëtar kabineti nuk mund të komunikosh me një drejtor policie edhe nëse shef një ngjarje të rëndë si qytetar. Konsiderohen si monopol, si djem që janë në shërbim të dikujt, por kjo nuk është policia që i shërben shqiptarëve. Policia e Shtetit është ajo që realisht lufton fenomenin. Sot ka ardhur dita për të thënë mjaft më.

Edhe fakti i të qenit në koalicion sigurisht ka patur disa gjëra vendime të marra që kemi ndihmuar njëri-tjetrin. Por shpesh herë kam qenë i kufizuar dhe kam thënë pse LSI të bëhet pjesë e një vendimmarrje të gabuar, ne jemi pjesë e qeverisjes dhe të kuptohemi si në cdo vend, roli i liderit të një qeverie është më i madh. Kjo është filozofi e Metës. Ne jemi të prirur për të patur tolerancën në plan të parë, për shkak të këtij koalicioni kemi kërkuar të jemi tolerantë jashtë atyre limiteve njerëzore. Jo për të fajësuar zotin Meta, madje disa deputet kanë qenë kritikë ndaj zotit Meta, edhe unë personalisht i kam thënë që nuk mund të mbajmë disa kosto që moralisht nuk duhet ti bëjmë. Sic është rasti i Durrësit, ku ka një bashki, ka një arrogancë të tejskajshme. Ne i dhamë 18 mijë vota atij koalicioni në zgjedhjet vendore dhe ka qenë zoti Meta që kemi bërë bisedë të drejtpërdrejtë dhe është thënë në mbledhjen e kryesisë në qarkun e Durrësit, Lefter Koka ti rrezikon edhe postin e ministrit nëse LSI nuk e voton 100% kandidatin e aleancës. Çna ndodhi ? Na ndodhi ku në Lezhë patëm tradhëtira nga më të habitshme, na ndodhi që në Pogradec patëm tradhëtira nga më të habitshme dhe nuk morëm një faleminderit për qarqet që dhamë kontribut. Sot duhet të ishte Grida Duma kryetare bashkie, jo Vangjush Dako.

Dehja nga pushteti dhe paraja i ka berë njerëzit të shkëputen nga realiteti. Ajo bandë e vogël e strukturave të policisë së durrësit po dhunon policinë e Durrësit.

Policia ka shkuar në drejtim të paditur, ata njerëz kanë një detyrë dhe një funksion, të bëjnë fituese forcën e tyre politike.

LSI është e rritur dhe ka dimesionet për të vetëqeverisur Shqipërinë

Koka: U kercenova me postin e ministrit per Dakon

Koka: Durrësi sot është një qytet i heshtur që nuk po mundet dot të dalë nga zgjedha e krimit. Nuk po mundet të dalë nga ajo dhunë policeske. Është një qytet i cili po hesht. Jam i bindur që në 18 qershor do të dijnë të votojnë e të clirohen nga kjo cka po ndodh. Ky është një realitet i hidhur në Durrës.

Kemi dëgjuar shumë ngjarje. Në qendër të qytetit të Durrësit, është me të vërtetë një katrahurë në trafik. Nëse ndodh një krim janë rrugët e hapura. Pra, dikush njofton policinë që të hapin rrugën të kalojë makina, e cila vret apo bën një ngjarje tjetër dhe kjo të trishton. Nëse je anëtar kabineti ti nuk mund të komunikosh me një drejtor policie edhe nëse sheh një ngjarje shumë të rëndë thjesht si qytetar. Mund të marrësh vetëm 119 sepse konsiderohet si monopol. Si djem që vihen në funksion të dikujt. Kjo nuk është policia e shtetit që i shërben shqiptarëve, policia e shtetit është ajo e cila lufton dhe parandalon fenomenin dhe nuk ka pse të flaës në ekrane. Unë mendoj se sot ka ardhur dita për të dhënë mjaft më. Dhe fakti i qënies në koalicion sigurisht ka patur disa gjëra, vendime që kemi ndihmuar njëri tjetrin, sidomos në reformën në drejtësi, por nga ana tjetër shpesh jam ndjerë i kufizuar dhe kam thënë nuk ka pse LSI të bëhet pjesë e një vendimmarrjeje të gabuar.

Ne jemi pjesë e qeverisë. Roli i liderit të një qeverie është shumë më i madh, dhe ne jemi të prirur për të pasur tolerancën në radhë të parë.

Pikërisht për shkak të këtij koalicioni kemi kërkuar shpesh të jemi dhe tolerant jashtë atyre limiteve njerëzore, dhe kjo jo për të fajësuar zotin Meta, disa kolegë kanë qenë shpesh kritikë me të në mbledhjet që kemi pasur dhe unë personalisht. I kam thënë pafundësisht nuk mundemi dot të mbajmë disa kosto që, të paktën moralisht nuk duhet ti bëjmë sic ndodhi në rastin e Durrësit, Ku ka një bashki. Ka një arrogancë të tejskajshme.

Ne krye te bashkise duhej te ishte Grida Duma

Lefter Koka: Ne sigurisht 18 mijë vota i dhamë atij koalicioni në zgjedhjet vendore dhe ka qenë zoti Meta me të cilin kemi bërë bisedë të drejtëpërdrejtë dhe është thënë në mbledhjen e kryesisë së qarkut të Durrësit Lefter Koka ti rrezikon me pozicionin e Ministrit nëse LSI nuk e voton 100 % kandidatin e aleancës.

Faktet ishin këto. Por cfarë ndodhi? Në Lezhë patëm tradhëtira nga më të habitshmet. Patëm tradhëtira nga më të habitshmet. Nuk morëm as faleminderit për qarqet ku dhamë kontribut. Sot duhet të ishte Grida Duma kryetare e bashkisë së Durrësit, jo Vangjush Dako. A mundet të kalojë kaq kohë dhe të mos takohesh me kryetarin e bashkisë. Të mos ulet qoftë dhe me një këshilltarë të vetëm për të thënë ore si e mendoni buxhetin. Gjëra janë të qarta në Durrës. Mjafton të dëgjosh. Nuk duhet të tregosh forcë e arrogancë vetëm sepse ke pushtetin. Durrësi ka përmbytje, infrastrukturë të rrënuar një bregdet që po shkatërrohet.

Çfarë kishim ne nevojë sot të bëjmë tek Torra që është një vepër arkeologjike, sinjifikative, ku nuk besoj të ketë durrsak pa bërë një foto në atë shesh, dhe dikush mendon se duhet një tendë 60 me 40 për ti bërë hije qytetarëve me 6 milionë euro.

Është një shifër shumë e madhe për të plotësuar pasionet e disa njerëzve që në arkitekturë janë aventurierë. Ajo nuk është një vepër inxhinierike e cila do ta bëjë Durrësin qytetin e vecantë të Europës. Durrësi bëhet i vecantë nëse rivitalizon vlerat arkeologjike dhe bregdetin. 30 milionë dollarë nuk mund të shkojnë për rivitalizim fasadash apo sheshin qëndror.

Vetëm në periudhën e ngricave 420 qytetarë kanë shkuar me frakturë në spitalin e Durrësit. Nuk mund vësh pllaka se të pëlqen ajo ngjyrë dhe ajo lloj luster.

Kjo ka ndodhur në Durrës. Në politikë, qoftë qëndrore, qoftë vendore është mirë të dish të dëgjosh dhe të flasësh e të veprosh, por ajo që unë sot shoh është se dehja nga paraja e pushteti i ka bërë njerëzit të jenë arrogant dhe të ikin nga realiteti.

Ora News: Pushtetarët

Lefter Koka: Sigurisht. Dua ta lokalizoj qytetin e Durrësit. Është një fenomen që të jeni i bindur ajo bandë e vogël e strukturave të policisë së Durrësit po dhunon pjesën më të mirë të policisë së Durrësit që janë qytetarë të ndershëm. A e kupton cfarë ndodh me një punonjës policie që ka karrierë brilante dhe në punë të ketë njerëz që mund ta dhunojnë

A e kupton cfarë ndodh me një punonjës policie që ka karrierë brilante dhe në punë të ketë njerëz që mund ta dhunojnë. Të ketë në punë njerëz që ka frikë se po vjen dita e zgjedhjeve, sepse do ti imponohet vullnetit të një titullari. Ai titullar do të kërkojë me çdo kusht e mënyrë të bëjë fitues partinë e tij. Kur ai titullar, vërtet aleatin kërkon të bëjnë skenare si ti penalizojnë. Kjo është një thirrje që duhet ti bëjmë të gjithë punonjësve të policisë, jo vetëm këtu në qarkun e Durrësit. Kjo nuk duhet absolutisht të ndodhë në përgjithësi

Aleance ? Koka: LSI sot është e rritur dhe ka dimensionin e saj për të vetëqeverisur Shqipërinë

Ora News: Kush janë ato që po bëjnë skenare të tilla?

Lefter Koka: Ka eksponentë të policisë në qarkun e Durrësit të cilët sigurisht, ka një rrjet nepotik të vendosur, ku cdo kush ka detyrën dhe misionin e tij, jo për të ruajtur rendin,të kuptohemi. Pra policia ka shkuar në drejtim të paditur thjesht, kur kapen e pyeten, thjesht cfarë ndodhi me ato thonë shkoi në drejtim të paditur. Ata njerëz kanë detyrë e një funksion të bëjnë fitues forcën e tyre politike për të mbajtur pozicionin që kanë dhe për tia shpërblyer njerëzve që i kanë vendosur. Këtu nuk bëhet fjalë, këtu nuk frikësohet as Lefter Koka as Ilir Meta, unë jam një ndër ata njerëz që kam karrierën time politik, dikur kam patur kundërshtarë dhe Sali Berishën dhe vetë Edi Ramën dhe kam qenë aty në bashki dhe dhashë kontribut të fitonte Vangjush Dako. Sot është totalisht e pahijshme që të ndodhë ky presion apo të funksionojnë këto mekanizma brenda një aleance. Kjo nuk është më aleancë, ndaj them cdo të bëhet nesër me aleancën, me vendimin që do të marrë LSI. Sigurisht janë forumet që duhet të vendosin. Nëse unë do jap mendimin tim personal do të jetë sigurisht që jo. LSI sot është e rritur dhe ka dimensionin e saj për të vetëqeverisur Shqipërinë

Ora News: A e keni diskutuar ju me aleatin tuaj të gjithë këto problem që po denonconi sot

Lefter Koka: Jo në mënyrë të drejtëpërdrejtë. Shpesh gjërat janë diskutuar. Unë kam pasur dhe rastin

Ora News: Është e vështirë të diskutohet në këtë drejtim

Lefter Koka: Absolutisht nuk është e vështirë. Në mënyrë konfidenciale po ju them kam qenë po kaq kritik, por rasti ishte më personal dhe më absurd ndaj dhe debate im ka qenë për paligjshmërinë e policisë së shtetit ka qenë kryesisht me ministrin e Brendshëm dhe me kryeministrin për një absurd. Kam pasur komunikim zyrtar dhe me drejtorin e policisë së shtetit ku në mënyrë të padiskutueshme dua ta falenderoj për mënyrën e komunimkimit dhe masat që mori për policinë e shtetit, por një mungesë profesionalizmi. Një deklaratë ku policia e shteti, sipas drejtuesve të saj, mund të shoqërojë gjithkënd pa pasur as dyshimin më të nevojshëm dhe kjo është një tagër shumë i madh është një dhunim i të drejtave të njeriut. Ne kemi pasur raste kur njerëzit kanë shkuar dhe me uniform dhe kanë rrëmbyer dhe ka raste kur shkojnë dhe civilë dhe kërkojnë të ndërhyjnë. Këtu nuk bëhen më gjërat të paorganizuara. Nuk dua të përgjithësoj policinë e shtetit. Ajo që unë shoh sot janë eksponentë të caktuar të cilët kanë ardhur nga qytete të ndryshme për të drejtuar policinë e shtetit, nuk kanë asnjë lidhje me policinë, janë mjeshtra, ndoshta të punës të cilën ata dinë mirë ta bëjnë dhe kjo jam i bindur dhe sjell ndoshta dhe zgjedhje të deformuara.

Koka: Dako u thote strukturave PS te harrojne PD. Kundershtar kemi LSI

Ora News: Është në dijeni PS për këta eksponentë?

Lefter Koka: Unë jam i bindur se Kryeministri është i dizinformuar. Ndoshta do ta ketë kohën, kur të marrë masat e nevojshme për të gjithë cka po ndodh në vend dhe aq më tepër në qytetin e Durrësit.

A duhet të marrë një vendim LSI në këtë situatë?

Lefter Koka: Kjo do të bëhet pjesë e një diskutimi më të gjerë. Janë forumet që do të marrin vendimin, personalisht bëj pjesë tek ata njerëz dhe këtë e kam gjetur edhe tek forca që përfaqësoj. Kam qenë që në 2009 kur në mënyrë të habitshme numri ishte i atillë ku ne duhet të qeverisnim për të sjellë stabilitet në vend me PD. Personalisht e kam thënë në mëyrë publike, mendimi im personal është ky, por vendimi që do të marrë LSI do t’i nënshtrohem verbërisht dhe në rastin në fjalë unë do ti them këto mendime që i thashë dhe publikisht dhe nëse forumet do të vendosin unë do të vazhdoj të kontribuoj brenda LSI.

Cili është rreziku që i kanoset zgjedhjeve?

Lefter Koka: Po t’i kthehemi të kaluarës në përgjithësi zgjedhjet janë cënuar kur policia e shtetit është vënë në shërbim të një force politike. Ajo cka sot po evidentohet policia në mënyrë të strukturuar po evidenton eksponentë të kundërshtarëve të saj politike. Ajo që më duket e pa thënë në mënyrë të drejtpërdrejtë kundërshtarët e PS jemi ne. Pra nëse shkon Dako në një takim me strukturat e PS dhe i thotë: Lëreni PD, se PD ka marrë fund, kundërshtarë kemi LSI, kjo është e rëndë.

Bëhet fjalë për vjedhje vote?

Lefter Koka: Gjithcka mund të ndodhë, nuk besoj që vjedhje vote të ndodhë, ne kemi numërues, përfaqësues në QV, por bëhet fjalë gjëra të cilat një eksponente i caktuar mund të verë në funksion të partisë së tij politike policinë e shtetit, është një rast i paprecedentë dhe në fakt kemi paguar kosto të mëdha që nga 1996 për këtë fenomen dhe të kthehet ky fenomen në 2017 Shqipërinë e kthen në kohë.

Deklarata lereni mënjanë PD dhe fokusohuni te LSI është bërë nga Dako dhe kur është bërë?

Lefter Koka: Janë informacione të marra nga përfaqësues të asaj politike dhe nga vetë punonjës të policisë ku ndihet të persekutuar, janë informacione të sakta. Në jemi dy aleatë kundër njëri-tjetrit si mund të shkojmë në zgjedhje?! Ky është një fenomen që duhet ose të merret një vendim dhe LSI të vendosë.

A do të jeni ju kryesuesi i fushatës së LSI në Durrës?

Lefter Koka: Unë do të jem një nga kontribuesit kyresorë të LSI në Durrës, jam apo nuk jam kryesues liste kjo është pak. Unë do të jap kontributin tim dhe ndihem i lumtur. Sot LSI është në të tjera nivele, patëm rezultat spektakolar në zgjedhjet vendore dhe ky rezultat do të jetë më i lartë në zgjedhjet e përgjithshme.

Qarkullojnë informacione se kryesuesi i listës së Durrësit mund jetë Ilir Meta?

Lefter Koka: Do të ishte kënaqësi të jetë Meta në Durrës, është një aset i shtuar. Mua më vjen mirë që Meta të jetë në Durrës kryesues i listës, do të kem dëshirë ti njoh ata njerëz të devotshëm, ata të rinjë që janë të mrekullueshëm që i kanë dhënë LSI në Durrës një tjetër fytyrë.

A është e gatshme LSI të hyjë e vetme në zgjedhje dhe a po përgatitet të drejtojë një pol të tretë?

Lefter Koka: LSI kandidoi e vetme në 2009, kur të dyja forcat politike nuk e di çenergji kishin për të sulmuar Metën. Në do të kërkojmë të bëjmë aleancën që i shërben më shumë qytetarëve shqiptarë, por pa harruar, këtë ja kam kërkuar edhe zotit Meta. Unë nuk e di çmund të ndodhë kur rastet e një aleance dështojnë. Pra nëse themi që në 2013 kishim një partneritet para zgjedhjev dhe në moment që përfundojnë zgjedhjet ka një tjetër qëndrim. Kishim një marrëdhënie tjetër parazgjedhore në zgjedhjet vendore dhe shumë shpejt pas zgjedhjeb ndryshuan qëndrim Nëse strukturat do ta mendojnë që kjo për LSI është e dobishme unë do ti bindem. Unë mendoj se kjo nuk është për LSI dhe LSI duhet të tregojë forcën e saj të qeverisë vendin dhe ti japë shqiptarëve atë që meritojnë.

