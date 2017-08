Operacioni në Don Bosko - Policia përplaset me shitësit e kokainës, 3 të arrestuar, 1 i plagosur

Policia e Tiranës ka zbardhur operacionin antidrogë mbrëmjen e djeshme në zonën e “Don Boskos”. Në pranga u vunë tre persona, ndërsa një tjetër u shpall në kërkim. Një prej të arrestuar mbeti i plagosur lehtë nga të shtënat me armë të policisë.

Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë në rrugë operative, dispononte informacion se shtetasit Blendi Peca, Arbër Murati dhe Ardit Murati, qarkullonin në qytet të armatosur dhe ushtronin aktivitetin e kundraligjshëm të shitjes në sasi të konsiderueshme të lëndës narkotike të llojit kokainë në zonën e Don Boskos. Policia ka organizuar operacionin “Përpjekje e dështuar” për kapjen në flagrancë të këtyre shtetasve.

Policia në ndjekje të makinës-Shtetasi Blendi Peca është konstatuar nga shërbimet e policisë duke lëvizur me mjetin tip “Citroen”, në zonën e Don Boskos”. Shërbimet e policisë janë vënë në ndjekje të tij për të bërë ndalimin e mjetit. I është bërë shënja e ndalimit nga punonjësit e policisë të veshur me jelekun multifunksional me mbishkrimin “Policia”, por mjeti nuk ka ndaluar, ka kryer manovra lëvizjeje të rrezikshme për jetën e punonjësve të policisë.

Policia qëllon me arme, një i plagosur lehtë-Në këto kushte punonjësit e policisë kanë nxjerrë armën e brezit dhe kanë qëlluar në ajër duke dhënë përsëri urdhër ndalimi, por drejtuesi i mjetit nuk është bindur, ka vijuar tentativën për tu larguar. Punonjësit e policisë kanë shënjestruar dhe qëlluar gomat e mjetit dhe kur janë afruar kanë vënë re se është plagosur lehtë, drejtuesi i mjetit, shtetasi B.P, 27 vjeç, i cili u dërgua në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën.

Policia sekuestron kokainë-Gjatë kontrollit fizik të ushtruar në automjet, është gjetur një sasi lënde narkotike e dyshuar e llojit kokainë e cila rezultoi e peshës 385 gramë. Duke qënë në kushtet e flagrancës është ushtruar kontroll në banesën e shtetasit Arbër Murati, ku në dhomën e gjumit është gjetur një sasi lënde narkotike e dyshuar e llojit kokainë e peshës 50.2 gramë, 10 doza pluhuri të dyshuara të llojit kokainë, ngjyrë e bardhë, një dorezë metalike, një sasi vlere monetare në valutë prej 1210 euro dhe 18 000 lekë të reja, të cilat u sekuestruan.

Të arrestuarit janë:

– Blendi Peca, 27 vjeç, banues në Tiranë.

– Ardit Murati, 24 vjeç, dhe Shehat Murati, 50 vjeç, banues në Tiranë ( at dhe bir).

U shpall në kërkim shtetasi :

– A. M., 22 vjeç, banues në Tiranë, i biri i Shehatit.

U sekuestruan në cilësinë e provës materiale :

– 435.2 gramë kokainë.

– 1210 euro dhe 18 000 lekë të reja.

– mjeti tip ” Citroen”.

– peshore elektronike.

– dorezë metalike.

Veprimet procduriale u monitoruan nga SHÇBA dhe Prokurori i gatshëm.

U referuan materialet në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësorë Tiranë në ngarkim të shtetasve B.P., A.M., dhe Sh.M.,për veprat penale ” Kundërshtimi i punonjësit të policisë”, “Mosbindje e urdhërit të punonjësit të policisë”, “Përdorim dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta” parashikuar nga nenet 283/2, 242, 236 dhe 279 të Kodit penal, ndërsa për shtetasin A.M., për veprën penale “Prodhim dhe shitje narkotikëve e kryer në bashkëpunim”, neni 283/2 i Kodit Penal.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter