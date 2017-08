Zaganjori: Vrasja e gjyqtares Hafizi akt i ulët

Në lidhje me vrasjen e gjyqtares Fildes Hafizi ka reaguar edhe kryetari i Gjykatës së Lartë Xhezahir Zaganjori.

Zaganjori thotë se ky është një akt i ulët, ndërsa vlerëson Hafizin si grua, nënë dhe gjyqtare.

“Denojme me force kete akt te ulet qe i mori jeten nje gruaje, nje nene, nje kolegeje magjistrate te dalluar dhe nje qytetareje te pafajshme. Ndarja e parakoheshme nga jeta e Fildesit, jo vetem ka hidheruar familjaret e saj per humbjen e njeriut te tyre te dashur, por ka tronditur gjithashtu koleget e saj gjyqtare ne te gjithe vendin dhe i ka privuar drejtesise nje juriste dhe nje gjyqtare te afte e me prespektive.

Edhe pse e re ne profesion, ajo ka dhene kontributin e saj ne sistemin e drejtesise si nje magjistrate e shkelqyer dhe e apasionuar. Per shkak te cilesive e aftesise te saj, Fildesi ishte zgjedhur nga vete magjistratet si perfaqesuese e tyre ne Bordit te Shkolles se Magjistratures, duke e perfaqesuar denjesisht besimin e kolegeve te saj.

Forca dhe kurajo mbizoterofte ne familjen e saj dhe dy femijet e mitur.“, thuhet në reagimin e Zaganjorit.

/Oranews.tv/

