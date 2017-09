Tonight Ilva Tare - Xhafaj: Fillimi i vettingut është çështje ditësh

Fillimi i procesit të vettingut në sistemin e drejtësisë është çështje ditësh.

Kështu u shpreh ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj, i cili deklaroi në Tonight Ilva Tare se muajin e ardhshëm do të shihen rezultatet e para të vettingut.

Deklaratat:

Tare: Çfarë po ndodh me reformën në drëjtësi?

Xhafaj: Ka një perceptim se po ecën ngadalë, kjo për shkak të zgjedhjeve, pushimeve, por besoj se do ecet shumë shpejt. Pasnesër është mbledhja që do vendosë për kandidatët që vijnë nga bota akademike për KLGJ dhe KLP mbetet shoqëria cilvile dhe pastaj kuvendi është gati. Ka disa momente që janë kritike që do të duhen hapa konkrete që do të mund ta mundësojnë. Vettingu është çështje ditësh për të filluar. Muajin tjetër besoj do të jenë rezultatet e para.

Tare: A keni bërë ndonje gabim?

Xhafaj: Nëse do të kisha në dorë nuk do bëja marrëveshjen e 22 korrikut. Por nëse ka disa gjëra që do ta rishikoja cështja e afateve dhe një mekanizëm do ta ndryshoja.

Tare: Ndryshimi i rolit të policisë?

Xhafaj: Një pjesë e kompetencave që kanë sot strukturat e policisë do t’i transferohen BKH-së. Ka një shumicë të madhe veprash penale që janë të ndërlidhura sepse e tillë është edhe natyra kundër krimit në terren që kërkojnë ristrukturim të policisë kriminale. Kemi pasur këshillat e PAMECA dhe ICITAP dhe duam që të që krijojmë një strukturë të posaçme, të trajnuar të hetimit policor brenda policisë së shtetit dhe kjo do të jetë një nga reformat e rëndësishme në muajt në vijim.

Tare: Do të keni kohë për të gjitha këto?

Xhafaj: Pse jo! Opozita duhet të më monitorojë nga afër dhe mediat për fat të mirë kemi gazetarë të mirë investigativ.

Tare: SPAK-u kur do ngrihet?

Xhafaj: E kam të vështirë dhe nuk besoj në fund të këtij viti por besoj në fillim të vitit të ardhshëm.

Tare: Si do të zgjidhet drejtuesi?

Xhafaj: Nga këshilli i lartë i prokurorisë me konkurrim. Ministri i Brendshëm nuk ka rol. Vazhdoj të jem një optimist i pa ndryshueshëm me atë çfarë do të sjellë reforma në drejtësi.

Tare: Për çfarë do të donit të mbaheshit mend në Ministrinë e Brendshme?

Xhafaj: Thjesht kam zbatuar ligjin. Kam promovuar njerëzit e ndershëm. Zoti na ndihmoftë.

