Tonight Ilva Tare - Xhafaj: E di kush organizon sulmin ndaj meje e çfarë premton

Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj në një intervistë ekskluzive për Tonight Ilva Tare

Pjese nga intervista

Sulmet e opozitës për komunizmin

Tare: Ju thatë se keni marrë mbështetje sa herë ju ka sulmuar opozita. Ju dhe miku juaj Gramoz Ruçi keni qenë ndër më të sulmuarit. Keni një shpjegim?

Xhafaj: Nuk është hera e parë. Ka nisur që në periudhën kur ka filluar reforma në drejtësi. Ato kanë qenë sulmet më të egra. Ka qenë një bashkim i disa grupeve interesash politikë dhe njerëzve që vinin nga biznesi për të më sulmuar politikisht por për të ushtruar edhe një lloj presioni ndaj gjithë asaj ndërmarrje të jashtëzakonshme.

Kur ndeshesh me qëndrime apo reagime të kësaj natyre, të cilat janë më shumë të karakterit personal se sa të nevojës për të debatuar apo për të shprehur pikëpamje nuk ndihesh mirë, por ky është realitet i hidhur i politikës shqiptare apo disa njerëzve që e kanë ngritur karrierën e tyre duke hedhur baltë.

Tare: A mund ta ndani për teleshikuesit se cila ka qenë e shkuara juaj në periudhën e komunizmit?

Xhafaj: Kur është ndryshuar sistemi kam qenë 30 vjeç. Kam mbaruar juridikut në 82. Kam punuar disa kohë këshilltar ligjor. Pastaj kam punuar për pak kohë hetues, por jo në Ministrinë e Brendshme. E kam dhënë përgjigje publike.

Në mënyrë kategorike në asnjë rast nuk kam hetuar apo gjykuar çështje të natyrës politike.

Për këtë jam shumë i qetë e i qartë pasi koha si gjyqtar, prokuror, ka qenë e shkurtër.

Jam sot i vetëdijshëm pse ka ndodhur gjithë kjo histori e sajuar.

Janë tentuar të korruptohen apo të shfrytëzohen njerëz të caktuar për të më sulmuar politikisht.

Është shumë e turpshme dhe banale. Më kanë shkruar që janë përdorur.

E di kush është angazhuar të më sulmojë dhe cfarë kanë premtuar për ta bërë, por kjo është e parëndësishme.

Si shumë njerëz mund të kem bërë gabime në jetë. Por nuk ka asnjë gjë për të cilën të ndihem keq në jetë, jo thjesht përpara qytetarëve por edhe një individi të vetëm.

Tare: Kur rishikoni foton tuaj pranë diktatorit Hoxha. Si ndiheni?

Xhafaj: Bëjnë pjesë në arkivin e jetës time dhe asgjë më shumë. Argëtohem.

Sulmet ndaj të vëllait

Tare: Edhe akuza personale kanë ardhur në lidhje me vëllain tuaj?

Xhafaj: Kanë 15 vjet që më mbajnë në të njëjtin avaz. Unë s’jam marrë me familjarët e kërkujt dhe as nuk do të merrem. Unë jam këtu për të bërë detyrën time, për të shfaqur përgjegjësitë e mia. Ata i shikoj si konkurrent dhe jo si armiq. Kam një lloj keqardhje sepse kur shoh nënën, kunatat, nipërit që cenohen nga gjithë kjo që për shkak të rolit tim aktiv në politikë detyrohen të mbajnë mbi vete sulme të tilla që ua vështirësojnë jetë. Është një kosto që duhet të paguaj për sa kohë ekziston kjo lloj politike në Parlament.

Do të duhet që ata të më vlerësojnë mua për atë që bëj unë, për përgjegjësitë e mia në raport me detyrat e shtetit. Nuk kanë çfarë të merren me mua. Për këtë jam krenar. Kam qenë sekretar i Përgjithshëm, kam qenë ministër i Drejtësisë, tani jam ministër i Brendshëm dhe nuk ka asnjë dritëhije. Nuk gjendet asnjë rast i vetëm në shkelje të ligjit apo çfarëdo lloj abuzimi sado të vogël.

