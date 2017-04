Vrasja në Durrës, zemra e viktimës u ndal për shkak të grushtave

Agim Arapi, 58 vjeçari i cili humbi jetën mbrëmjen e 11 prillit 2017 në Durrës nuk është vrarë me thikë por ka humbur jetën për shkak të problemeve që ka pasur me zemrën, pasi nuk ka përballuar dot goditjet me grushta, të kryera nga autorët.

Policia e Durrësit zbardhi sot dinamikën e sherrit të ndodhur në një dyqan ushqimor, rreth orës 19:55 në lagjen Nr.1 Durrës, Bulevardi “Epidam” që përfundoi me vdekjen e Arapit dhe arrestimin e vëllezërve Ekonomi.

Policia informon: “Palët janë konfliktuar me njëri- tjetrin me sende të forta dhe për motive të dobëta (për një tub aspirimi). Dy vëllezërit Ekonomi dhe Jurgen Kurti, dhëndri i njërit prej vëllezërve, i detyroheshin viktimës që ti paguanin një shumë parash, 13 000 lekë të reja për tubin e aspirimit. Viktima i’a ka kërkuar Jurgen Kurtit paratë dhe në debat e sipër, kanë ardhur dhe janë përfshirë në konflikt edhe dy vëllezërit Ekonomi.

Këto dy të fundit e kanë futur viktimën, shtetasin Agim Arapi brenda në dyqanin ushqimor dhe kanë mbyllur qepenin, ku aty më pas e kanë goditur me grushta.

Gjatë kësaj kohe shtetasi Jurgen Kurti ka qenë jashtë dyqanit ushqimor (qepeni ishte i mbyllur dhe brenda ndodheshin viktima dhe autorët).

Nga ekspertiza mjeko- ligjore u vërtetua se shtetasi Agim Arapi ka ndërruar jetë për shkak të problemeve që ka pasur me zemrën, ku nuk ka përballuar dot goditjet me grushta, të kryera nga autorët”

Gjatë kqyrjes së vendit të ngjarjes u gjet dhe sekuestrua në cilësinë e provës materiale një thikë.

Vellezerit akuzohen per vrasje- Të arrestuarit janë vëllezërit Kostandin Ekonomi 54 vjeç, dhe Kujtim Ekonomi 50 vjeç, banues në Durrës.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme për veprat penale ”Vrasja me dashje”në bashkëpunim dhe”Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta” parashikuar në nenet 76, 25 dhe 279 të Kodit Penal.

