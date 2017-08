Reagimi - Vrasja e Hafizit, Unioni: Balta që keni hedhur mbi gjyqtarët iu kthye mbrapsht

Pas Unionit të Gjyqtarëve, edhe Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve në vend ka dënuar vrasjen e gjyqtares Hafizi nga ish-bashkëshorti i saj.

Përmes një deklarate për mediat, Shoqata e Gjyqtarëve thotë se ngjarje të tilla të rënda për shoqërinë, por mbi të gjitha për komunitetin e gjyqtarëve na bëjnë të vetëdijshëm se sa lehtë mund të merret jeta, e për më tepër jeta e një funksionari të shtetit.

Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve thekson se çdo aktor shtetëror, madje edhe vetë shoqëria duhet të nxjerrë përgjegjësitë nga kjo ngjarje shokuese. Të nxjerrim përgjegjësi dhe të mos bëjmë protagonizëm me një fatkeqësi të tillë, as mos të marrim rolin e engjëllit akuzator pasi të gjithë kemi përgjegjësi.

Në përgjigje të akuzave ndaj ndaj togave të zeza sa i takon dhunës në familje, Shoqata e Gjyqtarëve shprehet:

“Për grykçjerrët që dje akuzonin gjykatat për fenomenin e dhunës në familje sot e morën përgjigjen, por në mënyrën më tragjike, dhuna na familje nuk kursen as gjyqtarët sepse është një sistem i tërë që nuk funksionon”.

Deklarata e plotë

Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë me keqardhje të thellë përcjell lajmin e ndarjes nga jeta në mënyrë tragjike të koleges tonë në nderuar Fildes Hafizi. Është ende e pabesueshme për të gjithë ne se si një dorë makabre guxoi të ngrihej mbi një nënë, mbi një grua, mbi një gjyqtare të republikës. Ngjarje të tilla të rënda për shoqërinë, por mbi të gjitha për komunitetin e gjyqtarëve na bëjnë të vetëdijshëm se sa lehtë mund të merret jeta, e për më tepër jeta e një funksionari të shtetit.

Kjo ngjarje dhe të ngjashme me të, që përcillen çdo ditë nga media, tregojnë se shteti dhe shoqëria ende vuan dallgët e tranzicionit me gjithë pasojat brutale të tij, duke mos e gjetur akoma busullën e vlerave. Dhuna në familje përbën një ndër plagët më të rënda që po vuan shoqëria shqiptare në këto kohë. Ajo është shkatërrim i themelit të saj me pasoja të pashlyeshme për brezat që po rriten. Megjithatë ne nuk do të ndalemi për të analizuar këtu shkaqet dhe shkaktarët e kësaj gangrene të shoqërisë. Fildes nuk ndodhet më mes nesh, ajo ishte viktima e radhës e një sëmundje që ka pushtuar një pjesë të shoqërisë.

Ajo nuk jeton më për shkak të mentalitetit të sëmurë të një njeriu që la fëmijët e tij jetimë, ajo nuk jeton për shkak të keqbërjes apo keqzbatimit të ligjeve në këtë shtet. Shkaqet dhe shkaktarët mund të jenë të shumtë. Mund të rrimë dhe të analizojmë me ditë e net të tëra por Fildesin nuk e kthejmë dot më në jetë. Prandaj çdo aktor shtetëror, madje edhe vetë shoqëria duhet të nxjerrë përgjegjësitë nga kjo ngjarje shokuese.

Të nxjerrim përgjegjësi dhe të mos bëjmë protagonizëm me një fatkeqësi të tillë, as mos të marrim rolin e engjëllit akuzator pasi të gjithë kemi përgjegjësi. Për grykçjerrët që dje akuzonin gjykatat për fenomenin e dhunës në familje sot e morën përgjigjen, por në mënyrën më tragjike, dhuna na familje nuk kursen as gjyqtarët sepse është një sistem i tërë që nuk funksionon.

Sot, balta që keni hedhur dikur mbi gjyqtarët iu është kthyer mbrapsht, mbi fytyrat tuaja, por në mënyrën më të kobshme për ne dhe më të turpshme për ju. Së fundi, i shprehim ngushëllimet më të thella familjes së të ndjerës duke u thënë se jemi pranë jush në këto momente të vështira për të ndarë sa do pak dhimbjen me ju. I paharruar qoftë kujtimi i Fildes.

