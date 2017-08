Vrasja e gjyqtares, Rama: Krokodilët që lotojnë s’donin reformën në drejtësi

Kryeministri Edi Rama ka reaguar për vrasjen e gjyqtares Fildes Hafizi. Në një postim në Facebook, kreu i qeverisë thotë se ata që qajnë me lot krokodili nuk donin as reformën në drejtësi dhe as vettingun.

“Krokodilët që lotojnë për gjykatësen e ndjerë nuk donin as Reformën në Drejtësi as Vetingun! Përpara me Vetingun për drejtësinë që duam.”

/oranews.tv/



