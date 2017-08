Delegacioni i Bashkimit Europian në Tiranë ka dënuar vrasjen e gjyqtares së Shkodrës, Fildes Hafizi nga ish-bashkëshorti i saj

Përmes një postimi në twitter, delegacioni i BE-së shprehet se janë të tmerruar nga kjo ngjarje duke shtuar se mbrojtja e grave të kërcënuara përgjegjësi e qartë e shtetit.

“E tmerrshme! Një tjetër viktimë e dhunës në familje në Shqipëri. Mbrojtja e grave nën kërcënim është një përgjegjësi e qartë e shtetit. Ajo kërkon përgjigje të koordinuar nga institucionet përkatëse. Gratë nuk duhet të jetojnë me frikë” thuhet në reagimin e BE.

2/2 It requires coordinated response from relevant institutions. Women should not have to live in fear for leading the life they want.

