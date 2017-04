Atentati në Tiranë - Vrasja e Çukut, Basha: Oficeri i karrierës u hodh padrejtësisht në rrugë

Kreu i Partisë Demokratike ka reaguar lidhur me ekzekutimin me armë zjarri të ish-drejtorit të Policisë së Vlorës Artan Çuku.

Në një reagim në fb, Basha thotë se ky është një lajm tronditës, ndërsa u shpreh ngushëllimet familjarëve.

“Vrasja e oficerit Artan Cuku poshte baneses se tij eshte nje lajm trondites. Artan Cuku ishte nje oficer karriere me rezultate te larta ne lufte ndaj krimit ne gjithe detyrat e tij te larta. Nje prind i shkelqyer, nje koleg i vecante. Me pikellim te ​madh ndaj kete moment dhe dua ti shpreh familjes se tij ngushellimet me te sinqerta”.

Nga ana tjetër, Basha shpreh revoltën e tij për largimin e padrejtë të Çukut nga radhët e policisë.

“Po gjithashtu, dua te shpreh dhe revolten per largimin e tij te padrejte nga policia, duke e hedhur keshtu ne rruge, pa motiv ligjor, nje oficer qe ka luftuar krimin per 15 vite. I bej thirrje prokurorise te zbardhe sa me shpejt ngjarjen e te vendose autoret para ligjit”.

/Oranews.tv/

