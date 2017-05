Shkodër - “Vrapo për Europën”, nxënësit garojnë për çmime stimuluese

Në Shkodër, u zhvillua gara ‘Vrapo për Europën’, një aktivitet që shënoi 30 vjetorin e programit Erasmus Plus, projekt i Bashkimit Europian në fushën e arsimit. Nxënësit që arritën të parët në finish, morën çmime stimuluese, ndërsa aktiviteti promovoi edhe jetën e shëndetshme tek të rinjtë.

“Vrapo për Europën”. Me këtë garë të zhvilluar mes 150 fëmijeve të shkollave të Shkodrës u përkujtua 30 vjetori i programit të Bashkimit Europian, Erassmus plus të rinjtë që u bënë pjesë e maratonës në rrugën e Shirokës përcollën mesazhin e integrimit, por edhe të një jete të shëndetshme.

Nxënësit qe mbërritën të parët në finish morën çmime stimuluese.

Për vajza fituese u shpallen Emiljana Rrasani, Izabela Dodani dhe Megi Memçaj, ndërsa për djemtë Rusi, Stiljan Deda dhe Arjes Kutureli.

30 vjetori i Programit Erassmus Plus, u pasua me një aktivitet edhe ne qendren e BE-se, ku të rinjtë u njohen me programet që mbështet Bashkimi Europian.

