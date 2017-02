Vota e Shqipërisë në OKB, Presidenca: Bushati nuk na ka informuar

Presidenca ka reaguar në lidhje me deklaratat e ministrit të Jashtëm, Ditmir Bushati sot në komisionin e Jashtëm për votimin në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të rezolutës për armët bërthamore.

Institucioni i presidencës sqaron se, Deklarata e Ministrit Bushati se: “Presidenti i Republikës, ka marrë sqarim po në rrugë institucionale”, është krejtësisht e pavërtetë!



“Institucioni i Presidentit të Republikës sqaron gjithashtu opinionin publik se, nisur nga detyrimet dhe ndjeshmëria e marrëdhënieve të Republikës së Shqipërisë me Aleancën e Atlantikut të Veriut dhe vendet e saj Anëtare, më 11 janar 2017, me shkresën nr.52, Presidenti i Republikës, Sh.T.Z. Bujar Nishani, ka kërkuar informacion nga Ministri i Punëve të Jashtme, zoti Ditmir Bushati, mbi qëndrimin e mbajtur nga Shqipëria në votimin e datës 23 dhjetor 2016 në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për rezolutën e hapjes së negociatave për traktatin e ndalimit të armëve bërthamore. Informacioni është kërkuar edhe mbi arsyet dhe argumentet e marra në konsideratë për formulimin e qëndrimit, si dhe konsultimet e zhvilluara me vendet partnere për këtë rezolutë”, informon presidenca në një reagim.



Më tej presidenca thotë se: “Deri më sot nuk ka patur asnjë informacion apo shpjegim me shkrim apo verbal të ardhur nga Ministri i Punëve të Jashtme për Presidentin e Republikës.”



Në reagim thuhet se “Institucioni i Presidentit të Republikës kërkon nga Ministri i Punëve të Jashtme të mos disinformojë strukturat e Kuvendit të Shqipërisë dhe opinionin publik me të pavërteta, veçanërisht për çështje kaq thelbësore për marrëdhëniet e Shqipërisë me vendet aleate strategjike dhe partnere në NATO, ndaj ftojmë Ministrin e Jashtëm të bëjë publike shkresën të cilën ai pretendon se ka informuar në rrugë institucionale Presidentin e Republikës!”

Lexo me shume: Armët bërthamore, Bushati: SHBA-Franca na kërkuan votën kundër

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter