“Vonesa shqiptare”, libri i ri i Henri Çilit

Katër vjet pas librit “Kundër reforma” ku u shpreh skeptik për fitoren e Edi Ramës në zgjedhjet e përgjithshme të 23 qershorit, administratori i UET Henri Çili vjen me një botim të ri.

“Vonesa shqiptare” është libri i ri i cili trajton sërish fitoren e Edi Ramës, por kësaj radhe 4 vjet më vonë dhe me një ese ku shpjegohet kursi reformist i kryeminstrit Edi Rama dhe bërjen e këtyre reformave elektorale.

Çili: Një populist, edhe komunikator dhe propagandist sic ishte Edi Rama fitoi me një program shumë regresiv në 2013. Fatmirësisht përballja me realitetin e vërtetë të qeverisjes së vendit bëri që Rama në gjykimin tim të përmbyste kurs. Sot ne kemi një moment të ri politik me shumë ngjarje komplekse, por të paktën kemi dy rezultate: Kemi zhvendosje të PS nga aksi i social-demokracisë klasike në shinat e rrugës së tretë dhe mbi të gjitha kemi një kundër mendim që po bëhet më e fuqishme, e cila po flet për rikthimin e ideve liberale për shtetin e vogël, për shkurtime të administratës, për ulje të taksave.

Henri Çili sjell një kërkim të ri social politik në librin “Vonesa shqiptare” në të cilën përpiqet të kthejë të kuptuarit e tij në një perspektivë orientuese më të mirë për të gjithë.

