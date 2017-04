Punimet mbyllen në maj - Vlorë, Lungomare gati për sezonin veror

Sezoni turistik do ta gjejë të përfunduar projektin e Lungomares. Garancia është dhënë nga kryebashkiaku i Vlorës Dritan Leli dhe arkitekti Artan Shkreli teksa kanë inspektuar punimet që vijojnë me ritme të përshpejtuara.

Leli: Sezonin turistik në ato muajt klasik do ta gjejë projektin të mbaruar. Aty ka qenë një kolektor 1 metër me një metër e gjysme, ndërkohë që sot siç e shihni investimi është seriozë dhe nuk do të quhet problematik.

Shkreli: Sezoni turistik e gjen të përfunduar Lungomaren, që do të thotë nga Skela deri tek Uji i Ftohtë në pritje të fazës tjetër pastaj që është nga Skela deri në drejtim të ish-kampit të pionerëve. Pa caktuar datë, muaji maj është muaji ku mbyllen këto punime ku do të hidhet edhe shtresa e dytë e asfaltit.

Arkitekti Shkreli, i cili po ndjek në vazhdimësi punimet përmbyllëse të Lungomares, shpjegon se pengesë në ecurinë e shpejtë të tyre ka pasur dhe devijimi i një kanali të fshehtë të ujërave të zeza që derdhej direkt në det.

Shkreli: Kemi zbuluar kohët e fundit një kanal klandestim po themi i cili derdh fecet aty ku njerëzit lahen dhe po punohet edhe për devijimin e këtyre kanalizimeve. Ka qenë vatër epidemish, ka qenë dicka që largon turistin.

Gjatë kësaj faze të punimeve të Lungomares, është bërë përmbyllja e dy kolektorëve të kanaleve kryesor të ujërave të baradha, me rëndësi të madhe për mbledhjen e ujërave që vijnë dhe nga kodrat, që do shmangë përmbytjet e rrugëve të Vlorës në rast reshjesh të dendura.

Ndërkohë rreth dy javë më parë ishte vet ambasadorja e BE Romana Vlahutin që u kërkoi llogari firmave punuese për përmbushjen e afateve përmbyllëse të punimeve të shëtitores përgjatë bregdetit të Vlorës.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter