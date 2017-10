Vlorë, gjimnazistët transferohen në një shkollë tjetër, prindërit në protestë

Nxënësit e Shkollës së Mesme ‘Jani Minga’ në Vlorë protestuan kundër një urdhri për transferimin e tyre në një shkollë tjetër! Kundër janë shprehur edhe prindërit të cilët e konsiderojnë një vendim arbitrar dhe të pakonsultuar pasi shkolla e re sipas tyre është shumë larg zonës ku jetojnë.

Një njoftim verbal nga drejtoria arsimore e Vlorës për tu transferuar në një shkollë tjetër nxorri në protestë nxënës e prindër të shkollës së mesme Jani Minga në Vlorë.

Vendimi vjen pas takimit që kryeministri Edi Rama dhe ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla zhvilluan me drejtorët e shkollave gjatë fundjavës së kaluar në Vlorë, pasi në të njëjtën shkollë bëjnë mësim nxënës të sistemit 9 vjecar dhe atij të mesëm.

Por prindërit sfidojnë vendimin duke e cilësuar arbitrar dhe të pakonsultuar, ndërsa thonë se shkolla e re e përcaktuar për fëmijët e tyre është shumë larg zonës ku jetojnë.

Prind: Na kanë pritur me një përgjigje shumë të bukur. Prioritet është 9-vjecarja. Fëmijët e shkollave të mesme ndac ta bëjnë, ndac mos ta bëjnë.

Kundër largimit nga shkolla ku kanë nisur ciklin e studimit shprehen edhe vetë nxënësit.

Nxënës: “Kjo shkollë përfshin një zonë prej 50 mijë banorësh. Përfshin Colen, përfshin Kumen, plazhin e vjetër dhe ku do shkojmë gjithë ne?”

“Prindërit e 9-vjecares janë dakort që gjimnazi të qëndrojë këtu pasi nesër-pasnesër fëmija i tyre do rritet dhe do përfundojë prap këtu.”

Drejtorja e Shkollës së mesme “Jani Minga”, Alma Bakiu tentoi të sqarojë situatën duke theksuar se transferimi nuk do të cënojë procesin mësimor.

Alma Bakiu: Nuk do të ketë ndryshime, as në kurrikula, as në libra, as në uniforma, as në orar dhe as në mësues.

Në total janë 276 nxënës dhe mësues që parashikohet të largohen nga shkolla Jani Minga e cila ndër vite ka funksionuar si shkollë e bashkuar.

/oranews.tv/

