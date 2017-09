Gjyqi - Vjedhja e bankës në ish-Bllok, mungesa e avokatit shtyn seancën

Gjykimi i çështjes së vjedhjes së basnkës në ish-Bllok ka nisur me shtyrje.

Seanca e parë e planifikuar për tu zhvilluar sot u shty për shkak të mungesës së avkatit të njërit prej të pandehurve.

Robert Kulla së bashku me Roland Litin dhe Alan Babametën akuzohen për grabitjen e bankës së ndodhur më 8 gusht të 2016 me anë të hapjes së një tuneli në bodrumin e pallatit, nëpërmjet të cilit grabitën kasafortën me para.

Tre të arrestuarit kishin marrë me qira një lokal, të cilin nuk e kishin vënë në punë asnjëherë dhe nga i cili arritën të hapnin një vrimë në mur, duke depërtuar në ambientet e bankës.

Por asnjë nga të arrestuarit nuk e kanë pranuar akuzën e ngritur nga prokuroria.

