2017-2018 - Viti i ri shkollor në rrethe, nxënësit i drejtohen bankave të shkollës

Viti i ri arsimor ka nisur në gjithë qarqet e vendit. Nxënësit ia janë drejtuar sërish bankave të shkollës, ndërsa një ditë e veçantë ky 11 shtator është për fëmijët e klasës së parë. Kështu, në Fier, nxënësit janë ulur në 95 godina arsimore, 11 mijë nxënës në ciklin nëntëvjecar dhe 5 mijë në shkollat e mesme. 1900 nxënës ulen për herë të parë në bankat e shkollës. Sipas statistikave këtë vit në Fier në klasë të parë janë regjistruar 200 femije me pak nga viti i kaluar.

Edhe në Durrës, dita e parë e vitit të ri arsimor i ka mbledhur nxënësit në klasa. Këtë vit, në Durrës nisin shkollën në arsimin publik parauniversuitar 32744 nxënës, nga të cilët 2400 ulen për herë të parë në bankat e dijes. Autoriteett e arsimit kanë ndërhyrë javët e fundit pë rifreskimin e ambjenteve në disa godina shkollore, por nuk mungojnë problemet.

Edhe në Sarandë, ka nisur viti i ri arsimor, ndërsa 7050 nxënës i janë drejtuar bankave të shkollës, nga këta 480 për herë të parë. Në Sarandë janë 13 shkolla dhe 18 kopshte që presin fëmijët, ndërsa këët vit mësimor, shkolla bëhet me dy turne në dy shkolla të qytetit të sarandës, Adem Sheme dhe 9 tetori.

Në Shkodër, janë 26 mije nxenes qe ulen ne bankat e shkolles në ciklin nëntëvjecar dhe atë të mesëm, nga te cilet 1800 per here te pare.

Godinat arsimore kanë hapur dyert sot për të pritur nxënësit, që këtë vit presin kushte më të mira në mjediset e shkollave.

Edhe në Elbasan, viti i ri shkollor ka nisur këtë 11 shtator ndërsa 26 500 nxënës i janë drejtuar bankave, nga të cilët 2100 ulen për herë të parë. Shifrat i referohen vetëm sistemit publik. Pamjet që vijnë nga Elbasani tregojnë atmosferë festive që ka shoqëruar këtë mëngjes shtatori.

Edhe në Vlorë, ka nisur viti i ri arsimor ku ne te gjitha nivelet e arsimit parauniversitar jane ulur në banka 21.800 nxenes ku 1367 prej tyre per here te pare. Ne disa shkolla per shkak te rikonstruksionit mesimi do te nis me turne sqarojnë në Drejtorinë e Arsimit te Vlores.

Në Lezhë, 14 mijë nxënës i janë drejtuar shkollave të arsimit publik. Autoritetet lokale muajin e fundit me anë të grupeve të punës, kanë ndërhyrë në pjesën më të madhe të godinave arsimore, për të sjellë kushte më të mira për nxënësit.

Këtë vit, shkollor, duket se shpërndarja e librave ka qenë më e shpejtë dhe nuk kanë munguar tekstet, edhe pse ka pasur ankesa nga prindërit për rritjen e çmimeve të teksteve mësimore.

/Oranews.tv/

