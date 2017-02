Tonight Ilva Tare - Visha: Problemi i drejtësisë nuk është korrupsioni! Dosjet e Llallës për shantazh

Avokati Saimir Visha i ftuar në studion e “Tonight Ilva Tare” thotë se problemi kryesor i sistemit të drejtësisë nuk është korrupsioni, por ndërhyrjet e politikës.

Ai shton se politika ka kapur kupolën e drejtësisë dhe kjo reflekton më poshtë.

Duke komentuar deklaratat e kryeprokurorit për “dosje që do të tronditin vendin”, thotë se ajo janë përdorur për shantazh dhe se kthetrat do të dalin para fushatës.

Pjesë nga biseda:

Çipa: Ka dy procese që do të përdoren edhe si kredo në zgjedhjet e qershorit, që është ndarja e reformës në drejtësi nga procesi i dekriminalizimit të politikës. Një pjesë e 140 votave ka edhe deputetë që kanë mënxyrën e kriminalitetit. Kjo nuk ka të bëjë fare. Është ndoshta amendimi i vetëm i Kushtetutës që ka shkuar tri herë në Komisionin e Venecias.

Visha: Për mua problemi më i madh është ndërrimi i mentalitetit, e para dhe e dyta ndarja e politikës nga sistemi i drejtësisë që është A-ja. Ajo që ne na intereson është: si mund të përfitojë pavarësinë ky sistem? A do të mund ta largojmë politikën nga ky sistem? Është shumë e vështirë. Ndikimet dhe ndërhyrjet. Kur flasim për prokurorë e gjyqtarë nuk është Gjykata e Shkallës së Parë dhe ajo e Apelit që e prish sistemin e drejtësisë. Pushteti gjyqësor fillon nga gjykatat supreme.

Po të kishim këto gjykata të ligjshme, dhe shkalla e parë dhe e dytë do të ishin më të përgjegjshme. Kemi dy tre vite më përpara që drejtuesi i Prokurorisë së Përgjithshme thoshte kam shumë dosje që do të tronditin vendin dhe këto dosje shërbejnë si presion për politikanët e shkuar dhe të tanishëm. Jam i bindur që kjo lloj fushate do të nxjerrë kthetrat e veta në periudhën, prill-maj, para fushatës elektorale. Si mund të krijojmë ne një pavarësi nga politika dhe ky është problemi i madh, nuk është korrupsioni. Ai minimizohet. Korrupsion ka edhe në Amerikë dhe në Gjermani. Sistemi i drejtësisë vet e emëron dhe vetë e sulmon.



