Tirane - Vijojnë punimet, Veliaj: “Arena Kombëtare” xhevahiri i ri i Tiranës

Punimet për ndërtimin e Arenës Kombëtare po ecin me ritme mjaft të kënaqshme dhe pritet që ky impiant të jetë gati në nëntor të vitit 2018. Kryetari Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj inspektoi punimet në Arenë duke e vlerësuar këtë stadium si xhevahirin e ri të kryeqytetit

“Arena Kombëtare” pritet të jetë nëj ndër stadiumet më modern në rajon. Ndërtimi i këtij impianti në kryeqytet po ecën me ritme të shpejta dhe pritet që në nëntor të vitit 2018 gjithçka të jetë gati.

Punimet, të cilat janë në fazën e montimit të strukturës së çeliktë, u ndoqën nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj dhe nga arkitekti i njohur italian, Marco Casamonti, i cili ka realizuar projektin e Arenës.

Kryetari i bashkisë së kryeqytetit u shpreh se stadiumi i ri do të jetë xhevahiri i ri i Tiranës.

Erion Veliaj: Ky do të jetë një xhevahir për Tiranën dhe kritikët do të zhgënjehen në mënyrë të jashtëzakonshme. Dashamirësit do të mrekullohen.

Veliaj e cilësoi ndërtimin e stadiumit të ri si një nga investimet më të zgjuara të të qeverisë shqiptare, një investim i cili mund të konsiderohet nëj vlerë e shtuar për kryeqytetin. Teksa bashkia ka gati projektin e ndërtimit të parkimit nëntokësor me kapacitet 200 vende.

Erion Veliaj: “Besoj se ka qenë investim inteligjent i kryeministrit Rama. Ruan fizionominë fillestare të trashëgimisë që kishim nga stadiumi i vjetër. Ne si bashki do i bashkohemi projektit të stadiumit me parkimin nëntokësor me 200 vende, i cili do të funksionojë në 7 ditët e javës”

Arkitekti Marco Casamonti, sqaroi se tashmë ka përfunduar gjysma e punimeve, ndërsa vlerësoi seriozitetin dhe angazhimin me të cilën kanë punuar kompanitë shqiptare në këtë investim ambicioz.

“Arena Kombëtare” është një nga kandidaturat zyrtare të UEFA-s për zhvillimin e finales së Superkupës së Europës në vitin 2019

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter