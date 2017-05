Vëzhgimi i "BOOM" - Skandal/ Personeli në fushatën e Ramës! Qendra shëndetësore mbyllur

Emisioni investigative BOOM, në RTV Ora News ka bërë një vëzhgim të pjesëmarrjes së administratës në fushatën zgjedhore. Grupi i xhirimit ishte në qendrën shëndetësore 1 në Lushnje, ku stafi i këtij institucioni brenda orarit të punës kishte shkuar në një takim elektoral të Partisë Socialiste në qytetin e Fierit, ku ishte i pranishëm edhe kryeministri Rama.

Në fakt jashtë orarit të punës kjo është një gjë më se e pranueshme dhe normale, por ajo që është shqetësuese ështe se takimi ishte brenda orarit të punës.

Orari zyrtar i punës në këtë qendër shëndetësore është deri në orën 20:00 të mbrëmjes, por në orën 18:00 aty nuk kishte asnjë punonjës.

Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka nxjerrë një urdhër sipas të cilit ndalohen burimet njerëzore të administratës publike të çdo niveli të marrin pjesë në fushatën zgjedhore të qershorit.

Por nga një kërkim të bërë në rrjetet sociale, rezulton se disa prej titullarëve të institucioneve kanë postuar disa nga aktivitetet elektorale, një pjesë e të cilave janë zhvilluar në orarin zyrtar të punës.

Vëzhgimi i BOOM

Punonjësja: Më thanë që kishit filmuar dhe po bënit debate me personat

Gazetarja: Ne nuk bëmë debate dhe nuk i folëm askujt, erdhëm dhe na kërcënuan dhe ne prap ikëm

Punonjësja: Jo, ju vajtët për të filmuar, nuk është problemi se ju kërcënuan kot, se kot nuk besoj se ju kërcënojnë.

Gazetarja: Ku vajtëm?

Punonjësja: Për të filmuar autobusat

Gazetarja: Jo ishim në makinë

Punonjësja: Po pra nga makina po flimoni? Po bëjmë ndonjë shkelje ligji

Gazetarja: Jo

Operatori: Po ne ça shkelje po bëjmë ?

Punonjësja: Po jo pra se po rrini të gjithë këtu dhe kujtoni se po na fusni frikën. Hajde ta them unë, hapet fushata elektorale vëllai i dashur. Nuk jemi as në kundërshtim me ligjin.

Gazetarja: Stafi mjekësor ku është ?

Punonjësja: Nuk kam staf mjekësor unë

Gazetarja: Janë 40 veta që kanë ikur nga puna

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter