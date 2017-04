Kuvend - Vettingu, Doda: PS tentoi të kalonte kandidaturën e PDIU si opozitë

Deputetja e PDIU-së, Mesila Doda shprehu pakënaqësitë e saj për shkak të përjashtimit të partisë nga të pasurit anëtar në komision ad-hoc për komisionet e Vettingut.

Ajo tha se Partia Socialiste tentoi ta paraqiste kandidatin e PDIU-së si kandidat të opozitës.

Doda: Dua t’ju bëj me dije sot se pas shkresës së ardhur nga kryetari i Kuvendit ku secili grup parlamentar do të duhet të kishte përfaqësuesit e tij ne dërguam zt. Shpëtim Idrizi. Në një mënyrë krejt të çuditshme erdhën dy kandidatura nga Partia Socialiste.

Së pari u tentua që kandidatura e grupit të PDIU të kalonte sikur ishte kandidaturë e opozitës, dhe sipas interpretimit që zonja Vasilika Hysi bëri ne do të duhet të ishim ende në opozitë. Ndërkohë që ju e dini shumë që PDIU ka më shumë se dy vite që është e përfaqësuar në nivel ekzekutiv me zv/ministra dhe drejtorë. Me sa duket kjo nuk ishte e mjaftueshme për mazhorancën dhe u tentua që të lihej roli i opozitës. Ne në fakt, pjesë e kësaj farse nuk kemi pasur asnjëherë ndërmend të bëhemi.

Marrëveshja është respektuar në 1% të saj por sot nuk është dita. Pasi sot është një ditë e madhe për reformën në drejtësi. Përveç gjysmës së sallës që ishte boshe, arritëm që edhe një pjesë ta mazhorancës ta përjashtojmë.

Deputeti Shpëtim Idrizi mori vetëm 23 vota nga deputetët.

