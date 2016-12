Intervista në Ora News - Vettingu, Ben Andoni: Kushtetuesja vendosi nën presionin e të huajve

Për analistin Ben Andoni miratimi i ligjit të vettingut është një hap pozitiv në drejtim të reformës në drejtësi, por sipas tij puna më e vështirë është përpara.

I ftuar në intervistën e mbrëmjes në RTV Ora News, Andoni tha se janë vetëm 5 muaj në dispozicion për funksionimin e dy strukturave kryesore të vettingut.

Andoni thotë se vendimi i Kushtetueses është marrë nën presionin e faktorit ndërkombëtar.

Analisti është skeptik në suksesin e kësaj reforme nëse nuk do të ketë emra konkretë pas hekurave apo gjyqtarë të përjashtuar nga sistemi.

Miratimi i vettingut hap pozitiv

Një hap pozitiv.Një lloj mesazhi pozitiv ishte marrë që në momentin kur Venecia e kishte kthyer. Gjithë problemi tani është tek strukturat që do zbatojnë ligjin e vettingut, është një problem shumë i madh që mendoj se është përpara. Dy strukturat themelore të vettingut janë Komisioni për rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe Kolegji i Apelit. Të dyja janë struktura tepër të rëndësishme që duhet të funksionojnë para mbylljes së punimeve plenare të parlamentit, që për fat të keq mbyllet në maj. Janë vetëm 5 muaj.Duke pasur parasysh që politika jonë gjithmonë krijon ngërçe, artifica, gjithë ky proçes duhet të mbarojë para sesionit tjetër parlamentar. Askush nuk e di si do jetë madhësia e mazhorancës tjetër.Nuk dihet predispozita e mazhorancës tjetër, paçka se ka shumë parashikime se një mazhorancë e tillë prapë do jetë. Por të shohim, nuk e besoj dot personalisht.

Modernizimi i së keqes

Besoj se ka marrë rrugë, por nuk duhet të jemi euforik. Është kaq e dëmtuar gjithë struktura e sistemit të drejtësisë, saqë ky operacion kaq i thellë nuk besoj se do japë rezultatet që njerëzit presin.Jemi dëshmitarë të strukturave ekzistente që janë marrë deri tani me gjyqtarët, Inspektoriati i Lartë. Ju e dini sa e vështirë ka qënë për të hulumtuar.Presim që ky institucion deri tani krejtësisht i fjetur të marrë attribute të tjera që mund të hedhë dritë në pasuritë e gjyqtarëve, njerëzve që merren me sistemin e drejtësisë.Por nga ana tjetër jemi dëshmitarë të modernizimit të së keqes në Shqipëri.Përvoja e gjyqtarëve dhe kolegëve të tyre jashtë ka bërë që të jenë shumë të vëmendshëm sa i takon fshehjes së pasurive të tyre. Nuk mund të pritet krejtësisht një pastërti e jashtëzakonshme e drejtësisë.Është modernizuar aq shumë e keqja sa të gjitha këto institucione që po krijohen përballen me një të keqe që është sofistikuar.

Kush po pengon drejtësinë?

Të dyjave bashkë. Në dukje tani është opozita dhe për hir të vërtetës në disa momente e ka treguar në pjesën e gabuar. Por nga ana tjetër përballja arrogante e mazhorancës gjithashtu e bën fajtore.Ka një sasi mandatesh dhe kartonash të cilat vendosin. Mund të ishte më bujare me opozitën. Nga të dyja anët e politikës ka njerëz që nuk janë të dëshiruar që kjo reformë të ndodhë.

Akuzat e opozitës për kontroll të drejtësisë nga ekzekutivi

Opozita nuk e ka gabim. Janë strukturat e vogla, e pastrimit të parave, e informacionit dhe institucione të tjera që janë të varura nga ekzekutivi që do jenë determinante për këtë ligj. Por do ketë asistencë të huaj. Edhe në vendimin e Gjykatës Kushtetuese sot ndikimi i të huajve ka qenë determinant.Unë personalisht nuk mund ta provoj, por për pak kanë për të dalë prapaskenat që faktori i huaj ka ndikuar që rezultati të ishte i tillë. Strukturat e huaja do jenë ato që do mundohen ta çojnë përpara. Është një makinë që sapo niset me ushqim nga jashtë, me kalimin e kohës do të tregojë sa e aftë do të jetë që të funksionojë vetëm.Problemi është që njerëzit që po merren me zbatimin sa të ndershëm janë dhe sa kanë përgjegjësinë atdhetare që brenda këtyre muajve që kanë mbetur, duke anashkaluar problematikën e madhe, do fillojë shumë shpejt problematika me kodin zgjedhor, akuza dhe kundërakuza për probleme të tjera. Pritet janari dhe do flasim. Besoj se nuk do të jetë aq i shpejtë aksioni për vettingun sa presim.

Presioni mbi Kushtetuesen

Vetë rezultati matematika 6 me 2 tregon se ka pasur një lloj ndikimi. Ne duam që ky ligj të tregojë impaktin e tij. Por duke ditur se kjo gjykatë me të njëjtët anëtarë ishte kaq skeptike, kërkoi mendimin e Venecias nëse shkelte apo jo Konventën e të Drejtave të Njeriut. Tregon se ka pasur një lloj presioni dhe se ky institucion ka një lloj frike. Ditët do të tregojnë të vërtetën.

Rrezikimi i cilësisë për shkak të shpejtësisë

Teknikët thonë që dhe në këto kushte dhe me këto struktura të reja dhe mënyrën si është asistuar nga të huajt prapë ka shumë problematikë në reformën për drejtësi. E shikojnë që tek ligjet e vogla dhe pastaj tek ndryshimet kushtetuese.

Kostoja e drejtësisë për PD

Klasa jonë politike është akoma në stadet parapolitike. Janë sofistikuar pak sa i përket ligjërimit, por akoma nuk njohin konceptet bazë të politikës.Njëshi tek ne shumë herë vendos dhe pse gabon, sepse mungojnë strukturat e vërteta të partisë.Nuk besoj se do ketë pasoja PD. Publiku pret për emra dhe sado PS po e shfrytëzon, do jetë reformë krejt e dështuar nëse nuk do ketë prenë e vetë, emrat pas hekurave dhe gjyqtarët e përjashtuar. Vetëm në atë moment mund të themi se kjo reformë funksion. Personalisht jam skeptik.

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter