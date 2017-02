Reforma ne drejtesi - Vettingu, BE krah ShBA-së i bën thirrje shqiptarëve të kualifikuar

Delegacioni i Bashkimit Europian bashkon zërin me BE-në për ti bërë thirrje shqiptarëve të kualifikuar të aplikojnë për të shërbyer në Komisionet e Rivlerësimit

Detajet e plota të aplikimit gjenden në faqen online të Avokatit të Popullit.

Avokati i Popullit do të ngrejë organet e vetingut dhe delegacioni i BE-së publikon në profilin e saj në facebook apelin e këtij institucioni për një pjesëmarrje sa më të gjërë të të gjithë qytetarëve shqiptarë brenda apo jashtë vendit, të cilët plotësojnë kriteret ligjore të përcaktuara në ligj, që të aplikojnë për vendet vakante për: Anëtarë të Komisionit dhe/ose Gjyqtar të Kolegjit të Apelimit, si dhe Komisionerit Publik.

Ku duhet te dorezoni aplikimin

Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen brenda datës 09/02/ 2017 në një nga format e dhëna më poshtë:

– Paraqitjes së aplikantëve pranë institucionit të Avokatit të Popullit në adresën: Bulevardi “Zhan D’Ark”, nr. 2, Tiranë zyra e protokollit, nga e Hëna-Premte; ora: 08:30-16:30.

Në këtë rast, kandidati regjistrohet në regjistrin e protokollit të Avokatit të Popullit si dhe pajiset me një dokument që vërteton numrin e aplikimit, datën dhe listën e dokumenteve të paraqitura.

– Kërkesës me shkrim dërguar me postë zyrtare në adresën: Bulevardi “Zhan D’Ark”, nr. 2, Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet të kryhet brenda datës 09/02/ 2017 , i cili duhet të vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga institucioni përkatës postar.

Institucioni i Avokatit të Popullit konfirmon nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.

Kërkesë për aplikim përmes postës elektronike në adresën: reformanedrejtesi@avokatipopullit.gov.al Institucioni i Avokatit të Popullit konfirmon nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.

Si duhet te plotesoni kerkesen

Në kërkesën që paraqet, kandidati përcakton vendin vakant, për të cilin është i interesuar të aplikojë.

Në rast se kandidati nuk ka përcaktuar asnjë preferencë për vendin vakant, konsiderohet që ai aplikon për të gjithë vendet vakante.

Bashkëlidhur me kërkesën, kandidati dorëzon 2 kopje të dokumenteve të mëposhtme:

a) jetëshkrim profesional, (kandidatët aplikantë inkurajohen që krahas versionit shqip, i cili është i detyrueshëm, ta paraqesin këtë dokument edhe në gjuhën angleze) përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare dhe adresën postare;

b) kopje të noterizuara ose të njësuara të diplomës nga organi përkatës;

c) kopje të dokumenteve të noterizuara ose të njësuara nga organi përkatës, që vërtetojnë kushtet e parashikuara në nenin 6 të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë;

ç) një dokument të nënshkruar prej tij, me të cilin aplikuesi pranon kufizimet e posaçme për fshehtësinë në komunikimet elektronike gjatë kohëzgjatjes së mandatit si anëtar i institucioneve të rivlerësimit, sipas Shtojcës 1 të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.

Ky dokument mund të shkarkohet në këtë link http://www.avokatipopullit.gov.al/vetingu

Në zbatim të legjislacionit për të drejtën e informimit, emrat e kandidatëve aplikues që kanë shprehur interesin për pozicionet e anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, do të bëhen publike në faqen zyrtare të institucionit të Avokatit të Popullit: www.avokatipopullit.gov.al/Oranews.tv/

