Rrogozhinë - Vetëvrasja në burg, babai: Për 1 cigare hashash, ata me maune të lirë

Prindërit e 22 vjeçarit që u vetëvra mbrëmjen e shkuar (3 janar) në ambientet e burgut të Rogozhinës, fajësojnë shtetin për fatkeqësinë e tyre.

Babai i Estref Halilit, Ardian Halili nga Kolonja e Lushnjës, thotë se i i biri i tij u arrestua për një cigare hashash, ndërsa trafikantët e mëdhenj të drogës me kamionë janë të lirë.

Ardian Halilili: Trajtimi nuk po them se është i keq. Shteti i dha dënimin që ai nuk meritonte. Ai i dha 5 vjet dënim për tre gram hashash që pinin tre shokë. Ai e kishte marrë përsipër. I kishin thënë se do të marrësh dënim akoma më të rëndë se e ke për së dyti. Policia dhe shteti duhet të kapë ata që janë me maune apo kamionë dhe jo këta që janë adoleshentë që marrin një cigare për ta pirë.

Dërgova djalin e madh. E mbajtën dy ditë në Fier, pastaj e çuan në Rrogozhinë. Ishte i mbyllur dhe nuk i kishte thënë gjë djalit të madh. Ai po merrte dënimin e dytë. Këto dënime nuk i meritojnë. Nuk kishte asnjë problem. Shkonte shumë mirë me shokët. Këtu e donin të gjithë.

Bëri dy vjet e gjysmë burg. Kaloi paraburgime dhe përfitoi nga amnistia. Nuk ka mbushur vitin që doli.

Drejtoria e Burgjeve ka nisur hetimet për zbardhjen e ngjarjes.

/Ora News/

