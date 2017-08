Urdhri i ri i Çakos - Vendet e BE-së, plotësoni këto kritere nëse nuk doni të ktheheni mbrapsht

Shqipëria ka forcuar kontrollet në kufi për këdo që do të kërkojë të vizitojë një nga vendet e Bashkimit Evropian.

Burimet kanë bërë të ditur për Ora News se për këtë çështje Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, Haki Çako ka firmosur një urdhër që duhet të zbatohet në çdo pikë doganore të Shqipërisë.

Kështu nëse keni vendosur të kaloni në një nga vendet e BE do të duhet të keni me vete të shkruara, adresën e saktë të akomodimit tuaj.

Po ashtu të shkruar në gjuhën shqipe, por dhe të vendit pritës do të duhet të keni ftesën në vendin e destinacionit. Në të do të duhet të jenë të shprehura qartë kontaktet e pritësit si dhe deklaratën e tij që merr përsipër sigurinë tuaj për periudhën që deklaroni se do të qëndroni në një nga vendet e Bashkimit Evropian.

Po ashtu, për personat që nuk udhëtojnë me mjetet e tyre, duhet të kenë të prerë dhe biletën e kthimit në shqipëri.

Një tjetër pikë e rëndësishme do të jetë dhe deklarimi i depozitës financiare. Për çdo person që do të akomodohet në hotel duhet të ketë të sigurta 50 euro për çdo ditë qëndrimi.

Në rast se nuk do të ketë rezervim të hotelit, atëherë çdo vizitor duhet të ketë në depozitë të paktën 100 euro për çdo ditë qëndrimi.

Në rast se një nga kushtet nuk do të plotësohen atëherë vizitori nuk do të lejohet të kalojë në vendet e BE-së.

Duket se udhëzimi i Çakos ka ardhur pas shtimit të numrit të shqiptarëve që kërkojnë azil në vendet e BE-së. Kjo dhe konfirmon forcimin e masave për mbrojtjen e shtetasve shqiptarë, pasi tashmë është bërë e ditur se nuk do të pranohen azilantë eknomikë.

Në bazë të ligjit për lëvizjen e lirë, një person nuk mund të qëndrojë më shumë se tre muaj, dhe jo më shumë se 90 ditë në një vit. Në rast se ky kusht do të shkelet, atëherë personit i hiqet e drejta të vizitojë në të ardhmen një nga vendet e BE

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter