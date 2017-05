 /Oranews.tv/

"2 vjet zgjuar" - Veliaj: Tirana i thotë jo listës së humbësave, me Saliun e Gërdecin

Kryebashkiaku, Erion Veliaj, u ka prezantuar banorëve të njësisë 1, punët e kryera nga Bashkia në dy vite. Duke folur për investime konkrete, Veliaj ironizoi me paraardhësin Basha dhe ekipin e tij, duke e cilësuar si “qeveria e gjumit”. Kryetari Veliaj iu kërkoi qytetarëve që më 25 qershor të votojnë për ata që iu shërbejnë ndërsa premtoi se do të vijojë investimet, si në qendër ashtu edhe në periferi.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, teksa bëri bilancin e punës në dy vitet e para, u kërkoi banorëve të njësisë 1 që më 25 qershor të votojnë për ata që u shërbejnë, dhe jo për sundimtarët.

Veliaj ironizoi paraardhësin Lulzim Basha, që sipas tij pasi fjeti në Bashki tani kërkon të flejë edhe në Kuvend.

Veliaj: Asnjë në Tiranë nuk është aq budalla që pasi të ketë parë çfarë ndryshimesh ka pësuar qyteti ta ndërrojë zgjimin me gjumin, punën me gërrhimën. Ndaj, miqtë e mi, është shumë e rëndësishme që teksa si bashki i afrohemi 21 qershorit, që është 2-vjetori i zgjedhjes në krye të bashkisë, të bëjmë një bilanc edhe të këtij viti, që njerëzit të vendosin vetë. Nuk ka rëndësi a janë socialistë apo demokratë, por të vendosin vetë. Në qoftë se demokratët duan të kthehen prapë te gjumi, le të kthehen, por unë besoj se i kemi respektuar dhe u kemi shërbyer njësoj.

Veliaj komentoi edhe listën e Tiranës, duke i cilësuar kandidatët “listë humbësish” ndërsa sulmoi ashpër edhe aleatin e PD, Mediun.

Veliaj: Mendojnë se ka ende budallenj në Tiranë që do të votojnë një ekip humbësish kur ne jemi duke punuar përditë, në asnjë mënyrë.Asnjë kthim mbrapa në Tiranë. Humbësi i bashkisë sot sjell dhe kandidatin tjetër që humbi. Ishte burrë shumë i mirë, por e rrrafëm me 50 mijë vota. Marrin dhe Gridën që refuzoi Durrësi. Që ta kompletojnë listën sjellin dhe Fatmir Mediun. Unë mendoja ta bëjmë Gërdecin si Tirana. Propozimi i tyre është ta bëjnë Tiranën si Gërdeci. Në asnjë mënyrë. Është shakaja më e poshtër që mund ti bësh këtij qyteti. Kjo ishte republika e re 90 ditë në çadër për ti thënë Tiranës nuk e duam punën, duam gjumin dhe kjo është oferta jonë, oferta e humbësve. Dhe qershia mbi tortë, vjen në Tiranë Saliu.Përgjigjia e Tiranës është jo. Boll u tallët 27 vjet, shakaja mori fund dhe ne duhet të vazhdojmë përpara me punë.

Kryebashkiaku tha se në këtë bilanc 2-vjeçar, Bashkia përmirësoi ndjeshëm infrastrukturën urbane dhe atë shkollore, ndërsa theksoi se punët e nisura në njësinë 1, si dhe në njësitë e tjera, do të vazhdojnë edhe gjatë këtij viti, duke u bërë të prekshme për qytetarët.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter