Tiranë - Veliaj: Të gjithë ambulantët të zhvendosen në tregun e ri

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj i ka kërkuar të gjithë tregtarëve ambulantë që të zhvendosen në ambientet e reja të cilat ofrojnë kushte më të mirë për tregtim.

Deklarata e kryebashkiakut u bë gjatë rehabilitimit të tregut të fruta-perimeve në Njësinë Nr. 5, ku garantoi për më shumë siguri dhe standarde moderne.

“U kërkoj të gjithë ambulantëve që mbasi të ndërtohet tregu, të përdorin tezgat, të shërbejnë një metër mbi kanalet e ujërave për të siguruar higjienë ushqimore. Për sa kohë që bashkia nuk ka pasur tregje, kemi mirëkuptuar ambulantët e shtrirë kudo, qoftë edhe në oborre shkollash. Për sa kohë që tani shkollat po bëhen të reja, po bëhen edhe tregjet e reja, atëherë them shkollat duhet t’i mbajmë për të mësuar, tregjet për të konsumuar mall”, u shpreh ai.

Kryebashkiaku kërkoi bashkëpunimin e të gjithë qytetarëve që të konsumojnë produkte të cilat shiten brenda kushteve dhe të shmangin ato të cilat nuk respektojnë asnjë kriter, duke u kthyer në rrezik për jetën e komunitetit.

“Pasi të ketë mbaruar tregu, pasi të jetë ndriçuar, e të jetë pastruar, do të kërkojmë bashkëpunim nga qytetarët që të mos konsumojnë më mall në rrugë. Të gjitha studimet shkencore tregojnë se një qumësht i blerë në rrugë, një mish i blerë në rrugë është njësoj si të injektosh tek fëmijët të gjitha helmet, të gjitha toksinat dhe të gjitha sëmundjet e kafshës. Fakti që bota e civilizuar e pasterizon qumështin, e kontrollon mishin, i jep të gjithë certifikimet e nevojshme përpara se të konsumohet, do të thotë që edhe ne duhet të bëjmë siç bën e gjithë bota. Ndaj, jo më me legjenda urbane, duhet të kemi sot një sjellje qytetare ndaj konsumit të ushqimeve”, deklaroi Veliaj.

Gjithashtu, ai u kërkoi qytetarëve që të mos bien pre e tregtarëve të cilët abuzojnë me çmimet në prag të afrimit të festave.

Po ashtu Kryetari i Bashkisë paralajmëroi se në përfundim të ndërtimit të tregut të ri, do të nisë aksioni për rehabilitimin e të gjitha hyrje-daljeve në këtë zonë, për të rritur sigurinë e këmbësorëve dhe të drejtuesve të automjeteve.

/Oranews.tv/

