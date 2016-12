Tonight Ilva Tare - Veliaj sqaron foton me Prokurorin Fusha: Takimi rastësor, e njoh prej kohësh

Kryetari i bashkisë së Tiranës Erion Veliaj në një intervistë ekskluzive për emisionin “Tonight Ilva Tare” ka sqaruar foton me prokurorin e Tiranës, Petrit Fusha. Kryebashkiaku tha se me të njihet prej kohësh dhe se takimi ishte rastësor.

Veliaj: Unë kam qenë tek Tajavni sepse një ndërmarrje bashkisë po organiozonte një festë ata nuk ishin përgatitur dhe takoj në holl prokurorin që e njoh prej vitesh. Kemi konsumuar një sallatë dhe kemi pirë një birrë. Po të kisha gjë nuk do ta takoja në publik.

Tare: A kishte konflikt interesi?

Veliaj: Unë me prokurorë me zyrtarë takohem non stop. Unë sot jam takuar me të gjithë drejtuesit e policisë. Aty ishte gazetari i Shkëlzenit e pashë e përshendeta. Unë e kuptoj zellin politik por nuk kam asgjë për të fshehur dhe prandaj u takuam publikisht.

Tare: Çfarë po ndodh me dosjet

Veliaj: Ne kemi dhjetëra dosje. Ne kemi një bashkëpunim korrekt me të gjitha institucionet. Kryetari i bashkisë që duhet të menaxhojë bashkinë më të madhe duhet të takohet.

