Tiranë - Veliaj mesazh qytetarëve: Bëhuni pjesë e zgjedhjes së administratorëve të pallateve

Bashkia e Tiranës ka nisur zbatimin e projektit për bashkëpronësinë dhe ‘administratorët e pallateve’, i cili synon krijimin e një rrjeti punonjësish të përzgjedhur nga qytetarët dhe të certifikuar nga Bashkia e Tiranës, të cilët do të gjenden pranë komunitetit për t’i dhënë zgjidhje problematikave që lindin prej bashkëpronësisë. Përmes një videomesazhi, Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj u ka bërë thirrje qytetarëve që të bashkëpunojnë dhe të bëhen pjesë e projektit për zgjedhjen e administratorëve të rinj të pallateve.

“Prej vitesh ne kemi trashëguar një sërë problematikash në pallatin tonë, në komunitetin tonë, në lagjen tonë. Bashkia e Tiranës ka një plan konkret se si këto mund të zgjidhen. Një punonjës i bashkisë do të vijë shumë shpejt në derën tënde për të ftuar që të jesh pjesë e vendimmarrjes për administratorin e ri të pallatit. Ky administrator i ri do të kujdeset për të gjithë hapësirën e përbashkët dhe do të zgjidhë shumë prej problemeve në komunitet. Ne provat e para i kemi dhënë, por ka ardhur koha që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij ndryshimi të madh për ta sjellë Tiranën në një qytet me parametra europianë”, thekson Veliaj. Kjo iniciativë mbi të gjitha siguron standardet e ruajtjes së higjienës, shëndetit publik dhe mbrojtjes kundër zjarrit, duke rritur kështu sigurinë e banorëve dhe duke vendosur standardet e munguara deri më sot.

