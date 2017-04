Kryebashkiaku i Tiranës - Veliaj merr titullin Honoris Causa ne Universitetin Grand Valley ne SHBA

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj mori titullin “Doctor Honoris Causa” nga “Grand Valley State University” në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku edhe ka kryer studimet e larta. Në ditën e dytë të vizitës në Miçigan, Veliaj ka qenë i ftuari i nderit në ceremoninë e diplomimit të 3 mijë studentëve të “Grand Valley State University”, ku edhe mori titullin për kontributin e tij në shërbimet publike. Titulli iu dorëzua nga Presidenti i “Grand Valley State University”, Thomas J. Haas, i cili e vlerësoi Veliajn si një histori suksesi të studentëve që kanë mbaruar studimet në “Grand Valley State University” dhe vuri në dukje kontributin e tij si kryetar i Bashkisë së Tiranës në përmirësimin e jetës së qytetarëve.

“Ju tashmë keni përmirësuar infrastrukturën e qytetit, keni ulur ndotjen e ajrit, keni përdorur teknologjinë për të përmirësuar cilësinë e jetës për qytetarët tuaj. Stili juaj energjik i lidershipit ka marrë një mbështeje të madhe nga qytetarët. ‘Grand Valley State University’ mbushet me krenari nga suksesi juaj. Me autoritetin që më është dhënë nga bordi i drejtuesve, ju jap titullin ‘Doctor Honoris Causa në Shërbimet Publike’, me të gjitha të drejtat dhe privilegjet që gëzon. Urime!”, u shpreh Presidenti Thomas J. Haas.

Kryebashkiaku Veliaj ishte një nga tre të përzgjedhurit për të përshëndetur të diplomuarit e rinj të këtij universiteti në ditën e tyre më të rëndësishme. Veliaj falenderoi “Grand Valley State University” për mundësinë që i dha për të studiuar, por edhe për të vlerësimin me titullin “Doctor Honoris Causa” dhe rrëfeu rrugën e gjatë dhe të vështirë që i është dashur të kalojë për të mbërritur në auditorët e këtij universiteti. Ai tregoi se vendimi më i vështirë dhe më i rëndësishëm i jetës së tij ka qenë momenti kur vendosi të linte Amerikën për t’u kthyer sërish në Shqipëri, për të kontribuar për vendin e tij.

“Shumë studentë vendosën të qëndrojnë në SHBA dhe pyetja ime ishte: Duhet të bëhem një motor në një makinë të vogël të fuqishme apo duhet të bëhem kaçavida në një makineri gjigante si Shtetet e Bashkuara. Ndaj mora vendimin që të kthehesha dhe nuk ishte një vendim i lehtë, por ishte vendimi më i mirë që kam bërë ndonjëherë”, tha Veliaj. Më tej, ai iu drejtua studentëve të pranishëm se pavarësisht mundësive apo rezultateve që mund të arrijnë në shkollë, për çdo të ri është e rëndësishme të qenit pozitiv. “Ekziston një sëmundje për të cilën nuk ka kurë: cinizmi, ata që thonë “jo”, që thonë se “nuk mund të bëhet”. Ka shumë ekspertë që specializohen për të të shpjeguar pse gjërat nuk mund të bëhen, pse ti nuk je i mirë mjaftueshëm, pse nuk mund ta ndryshosh botën, pse është kaq e vështirë për të arritur progres. Unë mendoj se kjo është absolutisht e gabuar. Nëse ti jeton në këtë vend, ky është vendi që dërgoi njeriun në hënë, ky është vendi që zgjodhi një afro-amerikan për President, atëherë kur askush nuk e mendonte që kjo ishte e mundur. Ndaj, këshilla ime është: nuk ka rëndësi se çfarë thonë njerëzit, mos u bëni me cinikët, mos u bëni idhnakë, bëhuni entuziastë”, theksoi Veliaj, në fjalën e tij para 3 mijë të diplomuarve të “Grand Valley State University”.

Duke treguar edhe eksperiencën e tij të aktivizimit në shoqërinë civile, por edhe politikë, Veliaj theksoi se e rëndësishme për njeriun është investimi për të patur afër njerëz të zotë dhe të suksesshëm. “Nëse unë do të isha sot këshilltari juaj do të kisha një rekomandim: Mos investoni në para, por në njerëz. Sepse investimi në njerëz është një investim jetëgjatë. Duke ngritur lart njerëzit që janë rreth e rrotull teje, duke u siguruar që ata bëjnë më të mirën që munden, atëherë ti je bërë më i miri i vetes”, shtoi Veliaj.

