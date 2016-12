Veliaj inspekton tregun e gjelave të detit ne Baldushk

Bashkia e Tiranës ka marrë të gjitha masat për garantimin e sigurisë ushqimore për festat e fundvitit, si dhe për mbajtjen nen kontroll te çmimeve. Ashtu si vitin e shkuar, ne Baldushk është ngritur tregu i gjësë së gjallë, ku prej disa ditësh tregtohet gjeli i detit i zonës. Gjate vizitës se tij në këtë treg, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, tha se tregu funksionon brenda standardeve të higjienës dhe është kthyer në furnizuesin kryesor të gjelit të detit për familjet e Tiranes në darken e Krishtlindjeve dhe Vitit te Ri.

Kryebashkiaku Veliaj u bëri thirrje qytetarëve të konsumojnë produkte të zonës, të cilat mandej kontribuojnë në rritjen e ekonomisë lokale. “Thirrja jonë është shumë e thjeshtë: nëse promovojmë ekonomi lokale, nëse paratë qarkullojnë brenda vendit, nëse ndihmojmë fermerët që merren gjithë vitin me këtë punë, besoj se kemi bërë gjestin më të madh patriotik që mund të bëjë dikush. Nuk ka gjest më të madh se të kontribuosh financiarisht që bashkëqytetarët e tu të kenë një cilësi jete më të mirë”, tha Veliaj. Kreu i Bashkisë deklaroi se Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit do të vijojë me rigorozitet punën për garantimin e sigurisë ushqimore për të gjithë qytetarët.

“Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit garanton të gjitha certifikimet veterinare. Ndaj do t’i ftoja të gjithë qytetarët që në ditët në vijim, për të gjithë ata që preferojnë që gjelin ta blejnë të gjallë, të mos kërkojnë të bëjnë pazar në rrugët e qytetit. U bëj thirrje qytetarëve që të përfitojnë nga fakti që këtu garantojmë cilësinë, garantojmë ekonominë vendase dhe kemi të gjithë veterinerët dhe stafin e AMK-së për të siguruar që çdo gjë është me higjienë dhe e certifikuar”, tha ai.

Por, një vëmendje të veçantë i është kushtuar edhe kontrollit të përditshëm për të eliminuar spekulimet me çmimet. “Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit (AMK) po ushtron kontrolle çdo ditë, për të stabilizuar çmimet dhe për të ndëshkuar spekulantët. Ndaj u bëj thirrje qytetarëve, mos i ushqeni spekulantët, duke mbikonsumuar. Blini aq sa ju duhen, duke mos i lënë shans që të abuzojnë me çmimet dhe të ekzagjerojnë fitimin e tyre në këto ditë. AMK-ja do të jetë në krye të detyrës për të ndëshkuar çdo spekulant, por ama edhe qytetarët duhet të përgjigjen, të jenë konsumatorë inteligjentë, të mos mbiblejnë, duke e ditur që dyqanet sërish do të hapen”, tha Veliaj.

Duke e cilësuar zonën e Tiranës fantastike për prodhimet bujqësore dhe blegtorale, Veliaj deklaroi se eksperienca e vitit të shkuar me tregun e Baldushkut, ishte një histori suksesi, pasi ndihmoi ekonomitë e shumë familjeve fermere.

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter