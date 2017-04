Reagim - Veliaj i përgjigjet Sali Berishës për deklaratat në “Tonight”

Erion Veliaj i ka konsideruar marrëzi qëndrimin e ish Kryeministrit Berisha në Tonight Ilva Tare se po krijohet një parti opozitare brenda të majtës.Kryebashkiaku tha se 3 brezat e shqiptarëve janë rritur me Saliun dhe këto deklarata bëhen në kohën kur Partia Demokratike është në ditën e saj më të zezë duke u ngujuar në çadër sepse nuk ka cfarë ti thonë elektoratit.

Erjon Veliaj: “Ilvën e shoh shpesh por Sali Berishën kam kohë që nuk e dëgjoj. Kështu që prej humbjes së Saliut paskam humbur edhe Ilvën. Nuk i reshtin fantazitë dhe është njeri që i ka humbur shumë kohë Shqipërisë. Imagjinio ka njerëz që kanë lindur, votojnë për herë të parë, për herë të dytë, për herë të tretë dhe njohin vetëm Saliun. Ndërkohë që un jam, ndoshta i fundit i një brezi që mban mend edhe komunizmin, edhe Enverin dhe Ramizin. Gjysma e shqiptarëve sot, duke qenë se mosha mesatare është e Shqipërisë është 30 vjeç, ka lindur dhe po kap votimet e dyta, të treta ende me Saliun vërdallë që thotë marrëzira. Një nga arsyet e mbledhjes në çadër është që ti ruajë edhe fytyrën deputetëve të cilët nuk dalin dot në asnjë rrugë tjetër të Tiranës, përveç çadrës. Se në çdo rrugë tjetër të Tiranës, së pari ka trafik sepse po punohet dhe janë hapur kantierë kudo, së dyti pyetja e parë që i thonë është përse nuk e keni bërë ju ekzaktësisht këtë punë që po ndodh tani. E kuptoj sikletin e tyre se përse nuk duan zgjedhje sidomos në Tiranë, ku unë besoj se koalicioni ynë do fitoj me 60% patjetër.”

Në Tonight Ilva Tare, mbrëmjen e 26 prillit, Berisha tha:

Berisha: Në Ujësjellësin e Tiranës sot janë mbledhur gjithe ditën firma për të krijuar një parti opozitare, nga Erion Veliaj e shoket e tij.

/Oranews.tv/

