Investimet në lagje - Veliaj: Brenda vitit do ndërhyjmë edhe në 50 blloqe të tjera banimi

50 blloqe banimi do të shndërrohen në hapësira argëtuese dhe çlodhëse për qytetarët e Tiranës. Ndërhyrjet që pritet të përfundojnë brenda vitit, duke rikualifikuar tërësisht këto lagje, sipas kryebashkiakut Erion Veliaj duhet të ruhen me kujdes pasi përfaqësojnë modelin e punës së Bashkisë.

Bashkia e Tiranës ka planifikuar ndërhyrje në 50 blloqe banimi në kryeqytet, të cilat brenda vitit do të kthehen në mjedise sportive për fëmijët dhe hapësira çlodhëse për të moshuarit.

Kështu u shpreh kryebashkiaku, Erion Veliaj, teksa inspektoi dy blloqe të shndërruara terësisht në lagjen “Ali Demi”.

Veliaj: “Do të vazhdojmë edhe këtë vit me 50 blloqe të tilla në gjithë Tiranën, që të sigurohemi që cilësia e jetës nuk ndryshon vetëm në qendër, se njerëzit sigurisht kanë nevojë për sheshin “Skënderbej”, por kanë nevojë edhe për sheshin e lagjes; kanë nevojë për Bulevardin e Ri, por kanë nevojë edhe për rrugicat e lagjes. Vetëm duke i balancuar investimet madhore me investimet në komunitet, nëpër lagje dhe nëpër blloqe banimi, mund të kemi realisht Tiranën që ëndërrojmë”.

Duke e cilësuar investimin si një model të punës së Bashkisë së Tiranës, Veliaj ftoi banorët që të kujdesen për të.

Veliaj: “Shikoni sa bukur duket sot, por që kjo të vazhdojë është shumë e rëndësishme qe t’i ruajmë investimet. Ndaj, u kërkoj të gjithë banorëve që në bashkëpunim me administratorët e pallateve të bëjmë çmos që t’i ruajmë. Këto kosha, pemë, ky ndriçim, kanalizimet janë bërë me taksat e publikut, nuk janë bërë vetëm me një fond të bashkisë. Fondet e bashkisë vijnë nga paratë që jep publiku, ndaj besoj që vetëm kur secili ta ruante sikur ta kishte të vetën pronën publike, sigurohemi që ka një jetë të gjatë”.

Në hapësirën e ndërhyrë nga Bashkia e Tiranës është ndërtuar edhe një rrjet i ri i kanalizimeve të ujërave të bardha, bordura, trotuare, si edhe rruga është pajisur me ndriçim dhe sinjalistikë rrugore.

/Oranews.tv/

