Tonight Ilva Tare - Vettingu në polici, Xhafaj: Të gjitha masat deri tek makina e së vërtetës

Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj në një intervistë ekskluzive në Tonight Ilva Tare” tha se shumë shpejt Policia e Shtetit do t’i nënshtrohet procesit të vettingut duke përdorur të gjitha metodat nga ato më të thjeshta hetimore deri tek makina e së vërtetës.

Tare: Si e kreu policia në zgjedhjet e 25 qershorit?

Xhafaj: Policia gjatë kësaj periudhe zgjedhore meriton vlerësime e ka thënë qartas arbitri, OSBE/ODIHR. Shumë shpejt do të jetë edhe raporti përfundimtar. Në dijeninë time policia ka luajtur një rol pozitiv në respekt të zbatimit të ligjit. Edhe në periudhën kur kanë qenë demokratët në pushtet, policia nuk ka qenë ndikuese. Pra është një traditë që erdhi duke u konsoliduar.

Tare: Urdhri i parë që firmosët është vettingu në polici?

Xhafaj: Ishte një projekt që e nisa në mars. Nëse policia nuk pastrohet nga disa elementë që janë pleksur nga bota e krimit, policia nuk mund të jetë ajo që duhet të jetë dhe të jetë pro aktive në luftën kundër krimit. Në radhët e policisë ka shumë djem dhe gra të përkushtuar. Shpesh herë ata vijnë me krah zbuluar për shkak të njerëzve që dekonspirojnë dhe që janë peng i interesave të caktuara apo elementëve kriminalë. Edhe vetë niveli i një pjese të drejtuesve i demotivojnë strukturat e policisë. Ka shumë punonjës policie që e mirëpresin.

Tare: Mos është një alibi për të hequr disa për të marrë disa?

Xhafaj: Kështu thanë edhe për reformën për drejtësi. Kori i të keqes këtë punë ka. Opozita ka gjithë të drejtën të jetë dyshuese dhe bën mirë ashtu siç ka detyrimin ta monitorojë nga afër. Nuk është një proces i Ministrisë, por do ta monitorojnë dhe realizojnë partnerët, PAMECA dhe ICITAP.

Tare: Do të jenë vëzhgues?

Xhafaj: Jemi duke e diskutuar. Ata kanë pranuar të jenë hartues dhe bashkëpunues gjatë gjithë këtij procesi.

Kemi vendosur të bëjmë një analizë, pastaj të përcaktojmë cilët janë modelet dhe në fund fare kuadri ligjore nga investigimet e thjeshta e deri tek makina e së vërtetës.

Tare: Kush do ta masë pasurinë, integritetin?

Xhafaj: Deri në fund të vitit do të mbyllen këto tre hapa ligjorë.

Tare: Ata që nuk e kalojnë vettingun?

Xhafaj: Nuk e di se çfarë do të vendosë ligjvënësi. Në rast se rezultojnë me probleme do t’i nënshtrohen edhe përgjegjësisë penale. Gjithë kjo strukturë që sapo ka nisur duhet të bëjë analizën për mekanizmat, burimet financiare dhe afatin. Do të fillojë nga drejtuesit e lartë tek punonjësi më i thjeshtë.

Tare: Do të jetë një mekanizëm që të përfshihet edhe opozita?

Xhafaj: Do të isha shumë i lumtur. E kam bërë ftesën në Parlament. Nesër në mëngjes janë të mirëpritur të jenë pjesë e këtij procesi. Jo me përfaqësues politikë por njerëz të përshtatshëm. Po të kenë mundësi le ta drejtojnë këtë proces. Absolute po!

Tare: Mund të krijojë një situatë kaotike?

Xhafaj: Prandaj është hapur Akademia për të rifreskuar radhët e policisë. Jemi duke bërë edhe aty disa ndryshime të rëndësishme për t’i dalë përpara edhe këtij procesi në mënyrë që disa pranime të mos jenë vetëm në nivelin fillestar por edhe formimin universal që mund të kenë, duke bërë thjesht edhe vetëm masterin apo kurs të përshpejtuar mbi një diplomë të marrë në universitete publike.

