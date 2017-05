Marrëveshja PD-PS - Vasili: Shpresoj që PD të realizojë objektivat brenda 7 ditëve

Kreu i LSI-së, Petrit Vasili duke shprehur kënaqësinë për arritjen e marrëveshjes, thotë se shpreson që Partia Demokratike të arrijë objektivat e saj e saj për standarde të zgjedhjeve duke i shtyrë ato për 7 ditë.

Reagimi: Jam i kënaqur qe me ne fund u arrit marrëveshja që luftova deri në fund. Jam i kënaqur edhe qe opozita do te mare pjese ne zgjedhje. Çlirimi nga detyrimet burokratike më jep gjithë kohen që t’i dedikohem fushatës për të nxjerre LSI-në forcë të parë. Shpresoj që në këto 7 ditë të çmuara të shtyrjes se zgjedhjeve, opozita do të realizojë objektivat e saj për standarde te larta në zgjedhje, luftën kundër drogës dhe dekriminalizimin.

/Ora News.tv/

