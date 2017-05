Zgjedhjet e 25 qershorit - Vasili: Programi i LSI përgjysmon papunësinë mes të rinjve, nga 30% në 15%

Fokusi i LSI është rinia dhe në takimin me të rinjtë e Njësisë administrative nr. 5 të Tiranës, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili deklaroi se prioritet në programin e LSI do të jetë punësimi i të rinjve.

Vasili: Pika A e programit tonë, e cila do të dëgjohet nga të gjithë ju do të jetë programi i punësimit për të rinjtë, pasi kryefjala e punës tonë do të jenë të rinjtë. Atje ju do të gjeni një përgjigje të jashtëzakonshme, për herë të parë ne kemi një program i cili e përgjysmon menjëherë papunësinë mes të rinjve, nga 30% në 15%”.

Ish-kryetari i LSI dhe presidenti i ardhshem Ilir Meta tha se shanset për të rinjtë e bëjnë të ardhmen e vendit më të mirë.

Meta: Mbi të gjitha rinia i kërkon këto shanse, sepse pa një rini të motivuar për të qëndruar në vend për t’u arsimuar më mirë këtu, për të përvetësuar dijet më të fundit dhe njëkohësisht për të ta parë të ardhmen këtu ne nuk mund të kemi një Shqipëri me të ardhme. Vendi ka nevojë për qëndrueshmëri për besim, për siguri për stabilitet, për gjithëpërfshirje, për transparencë.

Ministrja e Integrimit Klajda Gjosha tha se ka ardhur koha që të rinjtë të flasin me zërin e tyre në Parlament.

/Oranews.tv/

