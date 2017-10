Mbledhja e grupit të LSI - Vasili përgëzon Lu për kurajon dhe i kujton: Edhe Kryebanditi ka emër

Kreu i grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili, tha se partia e tij ndan të njëjtin shqetësim me Ambasadorin amerikan për kriminalitetin në vend.

Në një dalje për mediat pas mbledhjes së grupit, ai apeloi Ambasadorët Lu dhe Vlahutin të ushtrojnë të gjithë ndikimin e tyre mbi mazhorancën për të kthyer mbrapsht dhe rishikuar vendimet e fundit mbi vettingun.

Sipas tij vetëm duke pasur një vetting të pavarur, do të mund të çlirohet drejtësia nga kapja.

Grupi i LSI-së gjithashtu vendosi mbështetjen e nismës së deputetit të tyre për qarkun e Dibrës, Përparim Spahiu, lidhur me projektligjin e propozuar prej tij për statusin e minatorit.

Vasili: Grupi parlamentar i LSI shqyrtoi qëndrimet e sotme të Ambasadorit Donald Lu lidhur me adresimin nga ana e tij të problematikës tepër të rëndë që po përjeton vendi lidhur me krimin e organizuar dhe efikasitetin tepër të ulët ose inekzistent të luftës ndaj këtij krimi dhe bandave që e përfaqësojnë atë. Ndan të njëjtin shqetësim me atë të Ambasadorit amerikan lidhur me këtë çështje që po kompromenton jo vetëm imazhin, stabilitetin dhe sigurinë e vendit dhe rendit publik por njëherazi dhe sigurinë e jetës së çdo qytetari.

Për këtë arsye, Kryetarja e LSI i është drejtuar Lu dhe Vlahutin për vettingun, pasi pa një vetting të pavarur, me integritet të lartë nuk mund të ketë në asnjë mënyrë një luftë efikase ndaj krimit të organizuar. Një drejtësi e kapur nuk do mund të kryente kurrë këtë dhe e kundërta do të ndodhte, do kishim rëndim akoma më ekstrem të vendit dhe rrëshqitje të saj në një situatë të paparashikuar dhe tepër të rrezikshme.

Debatuam fot dhe në sallën e Kuvendit.U jam drejtuar dhe publikisht Ambasadorëve Lu dhe Vlahutin të ushtrojnë ndikimin e tyre, fuqinë e shteteve që përfaqësojnë, SHBA dhe BE, për të imponuar mazhorancën që me arrogancë dhe e kapur bëri veprimin e fundit për kapjen e vettingut. Lu dhe Vlahutin të ushtrojnë ndikim për të kthyer mbrapsht këto vendime, për ti rishikuar dhe për ta çliruar drejtësinë dhe vettingun nga kapja.

Në asnjë mënyrë kjo situatë e rëndë e krimit, trafiqeve të drogës që ushqejnë kriminin e organizuar dhe anasjelltas, ai i mban gjallë dhe i mbështet si krah i armatosur ato, nuk do mund të luftohen në rast se pastrimi i drejtësisë shqiptare nuk do ndodhë përmes vettingut, pasi vettingu kapet nga qeveria shqiptare. Gjithçka është investuar ka qenë për një vetting të pavarur. Është akoma në kohë të kthehen mbrapsht dhe të rishikohen këto vendime të turpshme, skandaloze.

Nuk ka më kohë as për të heshtur dhe as për të qëndruar pasivë. Në rast se nuk ndodh, ne Shqipërinë do ta linim në duar të këtyre bandave që sot Ambasadori amerikan pati meritën e madhe që ti nominonte me gisht. U kujdes të mos nominonte vetëm kryebanditin që ka emër dhe është ai që nuk lufton bandat, që inkurajon policinë që të mos merret me punën e saj por të mbledhë votat.

/Oranews.tv/

