Takimi i Kryeministrave - Vasili komenton “Durrësin”: Zgjidhje varfërisë, jo haluçinacione panballkanike

Kreu i grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili, thotë se vendi ka nevojë për zgjidhje urgjente të varfërisë dhe jo për haluçinacione panballkanike.

Duke komentuar trakimin e sotëm të kryeministrave të rajonit në Durrës, Vasili thekson se “Shqipëria ka nevojë klithëse për vizion për punët e zhvillimin e saj dhe këtë vizion as e ka as do ta ketë me këtë kryeministër, që s’di ku e ka vendin”.

Për Vasilin, delirimet e donkishotizmat e një madhështie, që nuk ekziston, por që gjallon si e tillë vetëm në çoroditjen mendore të kryeministrit shkollëpak, mos humbisni kohë ta komentoni.

Ai thotë se na duhet me urgjencë dramatike një vizion i ri për një ekonomi kombëtare, që lufton varfërinë e papunësinë, ndërsa haluçinacionet panballkanike lerjani atij (…)shyqyr Zotit vendimet e mëdha nuk do të jenë kurrë në dorë të tij.

/Oranews.tv/

