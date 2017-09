Kuvend - Vasili debat me Ruçin për rregulloren: Mos bëni si i pavëmendshëm

Patrit Vasili dhe Gramoz Ruçi janë përfshirë në debat për rregulloren e Kuvendit. Kryetari i grupit parlamentar të LSI, i ka kërkuar Ruçit që të zbatojë rregulloren dhe të mos bëjë truke si i pavëmendshëm kur dikush i kërkon fjalë.

Vasili: Meqë ju keni pasur një zakon pozitiv që të citoni rregulloren, rregullorja thotë: Neni 49 për çështje të procedurës fjala i jepet menjëherë dhe besoj që do të jetë e fundit dhe nuk besoj se keni asnjë dëshirë të tensiononi sallën e Parlamentit për shkak të demonstrimit tuaj. Ne nuk jemi këtu për të likujduar detyrimet reciproke që kemi më njeri –tjetrin por të zbatojmë këtë rregullore që ju keni qenë fanatik edhe kur keni qenë në mazhorancë dhe opozitë. Besoj se do të jetë hera e fundit dhe një kohësisht edhe truket kur bëni si i pavëmendshëm për të mos parë ngritjet e dorës janë aq të dala boje dhe aq antipatike sa nuk i shkojnë kësaj salle.

Ne nuk kemi një listë të radhës së folësve. Meqë nuk ka një listë të folësve ka vetëm një depozitim në grupe, deputetit Tushaj ju kapërcye fjala. Meqë një listë e tillë nuk ekziston kërkoj ti jepet fjala dhe në senacat që do të vijnë të jepet radhitja e fjalës sic e mendoni ju dhe secili duhet ta dijë kë ka para dhe kë ka pas. Pasi sic dihet ju ja keni dhënë fjalën 2-3 folësve të PS, 2-3 të PD sipas proporcioneve. Meqë kjo krijon një keqkuptim dhe bën humbjen e fjalës ju kërkoj që të krijohet një listë e renditjes sic e mendi ju dhe në rastin që deputeti nuk është le të mos e marrë fjalën. Në rastin konkret insistoj që Tushajt ti jepet fjala.

Ruci: Ashtu sic thoni ju që kur kërkohet fjala jepet menjëherë, por po kaq e vërtetë është që kur i jepet fjala diskutantit për asnjë arsye nuk i ndërpritet fjala.

Lidhur me djegien e radhës së deputetit Tushaj. Rregullorja kërkon tre gjera: E para që deputetët të regjistrohen para fillimit të senacës për diskutim. E dyta kryetari i Parlamentit është i detyruar të njoftojë seancën duke lexuar listën sipas grupeve parlamentare, edhe kjo është lexuar. E treta, kur i jepet fjala nga drejtuesi i seancës nëse ai nuk është quhet që ka tërhequr të drejtën e diskutimit. E katërta, lidhur me propozimin tuaj mund të ketë vlerë, por deri më sot rregullorja përcakton një gjë që sipas grupeve parlamenare kryetari i parlamentit i jep fjalën duke shpërdnarë në mënyrë propocionale sipas grupeve parlamentare. Por ta diskutojmë, të bëni propozimin të kalojë në propozimin përkatës, të miratohet në sallë dhe të bëhet në listën integruese dhe unë do zbatoj atë, por sot do zbatoj këtë pikë të rregullores sic është zbatuar 27 vjet.

/Oranews.tv/

