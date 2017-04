Durrës - Vdes vajza 15 muajshe pas vizitës në Pediatri, prindërit fajësojnë mjekët

Një foshnje 15 muajshe, e cila ishte vizituar tre ditë më parë në Pediatrinë e Durrësit, ka gjetur vdekjen për arsye ende të paqarta mëngjesin e sotëm. Prindërit e vogëlushes fajësojnë mjekët pediatër për vdekjen e saj, ndërsa mjekët thonë se vogëlushja nuk ka ndërruar jetë nga viroza, por ka ndonjë komplikacion i papritur.

Ishte në gjumë kur ka ndërruar jetë. Vogëlushja 15 muajshe, nga fshati Fllakë në Durrës ishte vizituar tre ditë më parë për një virozë në Pediatrinë e Durrësit, ndaj babai fajëson mjekët për mjekim të pakujdesshëm.

Kujdesi Aga thotë se do ta ndjekë çështjen në rrugë ligjore, pasi vajza e tij ishte e shëndetshme deri në momentin që u prek nga viroza.

Sipas tij, nëse mjekët do ta kishin shtruar, foshnja me iniciale N.A nuk do të kishte këtë fat.

Babai i fëmijës, Kujdesi Aga: Ishte pa qejf, vetëm qante. E solla në urgjencë. E vizitoi, thanë nuk ka asgjë, vetëm viroza, i kalo shpejt nuk ka problem. Lëshoi recetën dhe tha shkoni në shtëpi. Nuk e di çfarë të them. Nuk e di pse nuk e shtruan, për këtë dua drejtësi. Të ishte shtruar të premten në darkë sot do të ishte gjallë.

Shefi i Pediatrisë shprehet se pacientes së vogël i është kushtuar vëmëndja maksimale nga ana e mjekëve, të cilët gjatë vizitës nuk kanë konstatuar asgjë tjetër përveç bllokimit të rrugëve aspirative (frymëmarrjes).

Fatmir Shahini, shef i Pediatrisë: Nuk mendoj që shkaku të ketë qenë viroza, asnjëherë nuk ndodh. Arsyet mund të jenë një vdekje e papritur që ndodhin shpesh tek fëmijët, është e njohur botërisht kjo diagnozë dhe quhet vdekje e papritur.Arsye e dytë mund të jetë ndoshta dhe një mbytje me sekrecionet e veta.

Ndërkohë, grupi i hetimit ka sekuestruar kartelën mjekësore të fëmijës për të hetuar shkaqet e kësaj vdekje të papritur dhe zbardhjen e plotë të ngjarjes.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter