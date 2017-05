Aksioni - Udhëzimi antikanabis, 4 institucione bashkë në luftën kundër drogës

Udhëzim i përbashkët për kanabisin nga Prokuroria, Ministria e Brendshme, e Shëndetësisë dhe e Mjedisit.

Qëllimi është trajtimi i provave materiale të lëndëve narkotike dhe zbatimin e procedurës që nga sekuestrimi deri në asgjësimin e tyre, duke garantuar njëkohësisht mbrojtjen nga çdo supozim apo abuzim në administrimin e tyre.

Ky udhëzim i publikuar në fletoren zyrtare synon të sigurojë një “zinxhir lëvizjeje të provave materiale” në përputhje me procedurën penale.

Përdorimin në mënyrë sa më efikase të peshoreve të unifikuara dhe qeseve të provave të një sigurie të lartë, me një përdorim dhe me numër unik të shënuar mbi to.

Gjithashtu siguron procesin e magazinimit, të lëndëve narkotike si edhe asgjësimin e sigurt të tyre. Ky udhëzim vjen pas shqetësimit të ngritur nga prokuroria se efektivët e policisë shkatërrojnë provat gjatë asgjësimit të lëndëve narkotike.

Sipas kësaj marrëveshjeje të përbashkët të 4 institucioneve të përfshira, e gjithë sasia e sekuestruar e bimëve dhe lëndëve narkotike apo substancave psikotrope duhet të mbyllet në qeset e provave dhe të dërgohet pa bërë ndërhyrje në Institutin e Policisë Shkencore, për gjetje gjurmësh dhe analiza kimike.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter