Reagim - TVSH për biznesin e vogël, Vasili: Rama gazi i botës me ato që thotë

Kryetari i grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili ka reaguar në lidhje TVSH për biznesin e vogël. Në një reagim në Facebook, Vasili thotë se po shkatërron pa mëshirë mijëra biznese të vogla duke u vendosur TVSH-në

Reagimi i Petrit Vasilit

Kryeministri gjymtyrë e oligarkisë vret biznesin e vogël.

Kryeministri shkatërron pa mëshire mijëra biznese të vogla duke u vendosur TVSH-në.

Kryeministri gjymtyrë dhe instrument i verbër i oligarkisë e pasuron pafundësisht atë duke i hequr edhe bukën e gojës biznesit të vogël.

Shpjegojani shkollëpakut se kjo punë s’ka lidhje as me fatura e as me kupon se u bë gazi i botës me ato që thotë.



Siç ua dha Shqipërinë me koncesione 2-3 oligarkëve, tani po ky tipi kryeministër do që t’ia japë edhe gjakun, djersën e bukën e gojës të bizneseve të vogla të mbijetesës,

supermarketeve të oligarkise.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter