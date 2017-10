TVSH për biznesin e vogël, Çupi: Masë represive, mbyllen 80% e tyre!

Përfshirja e biznesit të vogël në Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, rrezikon mbylljen e 80% të bizneseve që ushtrojnë aktivitetin e tyre në vend. Ky është alarmi që ngrenë deputetët e opozitës, të cilën thonë se formalizimi i biznesit nuk mund të bëhet përmes kësaj skeme, por një pune korrekte të organeve tatimore. Dhurata Çupi thotë, se implementimi i TVSH-së do të ketë ndikim negativ jo vetëm në ekonomitë e konsumatorëve dhe bizneseve, por edhe në jetën sociale.

Taksimi i biznesit të vogël konsiderohet nga demokratët si një masë represive dhe që rrezikon të mbyllë 80% të tyre.

Dhurata Çupi: Qeveria e Partisë Demorkatike ka qenë e kudjesshme për këto masa represive, të themi, për biznesine vogël. Ne jemi në kushtet kur biznesi i vogël ka shumë pak të ardhura. Ka një fitim maksimumi 50 mijë lekë të reja, nga fitimi, dhe këtë fitim do ia marrë qeveria. Ka një efekt social të jashtëzakonshëm, ekspertët thonë se do mbyllen 80% e bizneseve, do rrisë papunësinë, ka koston në pagesën e njëkontabilisti. Ka një cënim të sigurisë juridike, ai është licensuar me rregullat aktuale dhe nuk mund t’i thuhet në mes të ushtrimit të aktivitetit që rregullat do ndryshohen dhe do taksohesh edhe për TVSH-në.

Për deputeten opozitare, Dhurata Çupi formalizimi i biznesit nuk mund të realizohet përmes vendosjes së Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, por vetëm përmes punës korrekte të administratës tatimore.

Dhurata Çupi: Mund të kontrollohet biznesi i vogël pa e taksuar, pa i vënë TVSH, pa e rëdnaur dhe mund të kontrollohet përmes administratës.

Përfshirjen e biznesit të vogël në skemën e TVSH-së e paralajëmroi kryeministri Edi rama, ndërkohë opozita përmes kreut të saj, Lulzim Basha e kudnërshtoi kategorikisht atë.

Përjashtimi i biznesit të vogël nga sistemi i TVSH-së parashikohet në ligjin për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, që është një nga taksat më të rëndësishme të sistemit fiskal në Shqipëri. Kufiri i ndarjes së biznesit të vogël nga i madhi duhet të përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Kjo është bërë që në vitin 1998, duke caktuar nivelin e 5 milionë lekëve dhe pas kësaj kufiri nuk është ndryshuar më.

