Turizëm e komoditet, Globus Travel e Cosmos Tours, surpriza këtë sezon

Spektakël, dhurata, argëtim, Globus Travel në bashkëpunim me Cosmos Tours kanë ardhur plot me risi në çeljen zyrtare të sezonit turistik.

Me një eksperiencë 15 vjeçare, të integruar ne politikat e zhvillimit te turizmit, ne bashkëpunim te ngushte me 8 zinxhirë hotelesh, guida profesionale te licencuara, marrëdhënie serioze me kompani te transportit rrugor, ajror dhe detar Globus Travel dhe Cosmos Tours vijojnë t’u sigurojnë klientëve paketa të standardeve me te larta ne treg.

Flogert Xhabrahimi, Cosmos Tours: Disa nga ato janë produkte të reja që ne do shfaqim këtë vit, disa nga ato grupohen tashmë mbi 4 vjet që punojmë bashkë për shkak të cilësisë, shërbimit dhe besnikërisë ndaj klientëve tanë.

Tërheqëse janë paketat për turizmin familjar, në destinacionet e preferuara duke sikuruar komoditet në çdo moment të udhëtimit.

Etleva Fetahu, Globus Travel: Është pika e fortë e pushimeve verore, turizmi familjar. Familjet organizojnë dhe punojnë që të organizojnë pushime sa më të këndshme për familjet e tyre.

Mbrëmjes nuk mund t’i mungonin surprizat. Mes prezantimit të resorteve më luksoze, Globus Travel në bashkëpunim me cosmos tours ndan 10 paketa turistike, që nga resortet më ekzotike në Turqi, deri në Maldive.

