Transporti publik, 14 autobusë të rinj për linjën e Unazës

Për ti garantuar qytetarëve transport publik nga qëndra në periferi, Bashkia e Tiranës do të zgjerojë linjat dhe do të shtojë numrin e mjeteve. Për Linjën e Unazës që ka edhe më tepër fluks, janë shtuar 14 mjete të reja, ndërsa ky shërbim do të pajiset me GPS për të kontrolluar oraret. Kryebashkiaku Veliaj tha se për transportit publik nis sistemi i pikëzimit.

Tirana e madhe do të mbulohet me transport publik. Bashkia e Tiranës parashikon shtim të flotave të autobusëve urban, korsi të dedikuara si dhe teknelogjinë që pritet të sjell një mënyrë krejtësisht të re për funksionimin e tyre siç është bileta elekronike.

Por, pavarësisht këtyre përpjekjeve dhe objekteve, Veliaj është i vetëdijshëm se ka ende shumë punë për tu bërë për të pasur një transport publik me standarde.

Veliaj: “Në linjën e Unazës, nga 1 Shkurti, kemi shtuar 14 autobusë ‘firzamonikë’, duke qenë se ata kanë kapacitet më të madh dhe në orën e pikut, që është ora 7:00 me 8:30, numri i njerëzve që përdorin transportin urban është më i madh. Besoj se shtimi me 14 mjete të rinj është një gjetje e mirë, i cili ka ulur ndjeshëm vonesat, sidomos në linjën e Unazës. Do të vazhdojmë kështu me të gjitha linjat.Për të gjithë autobusët do të aplikojmë një sistem pikësh. Ashtu si çdo qytetar e ka patentën e vet me pikë, ashtu edhe çdo linjë autobusësh do ta ketë licencën e vet me pikë. Do të thotë që e fillon vitin me 300 pikë dhe për çdo shkelje, ikën një pjesë e pikëve, derisa e humbet totalisht licencën. Pse? Sepse besojmë që duhet të ketë një kërkesë llogarie

Flota është shtuar për linjat që kanë më tepër fluks, siç është ajo e unëzës, bashkia bën me dije që për këtë linjë ka 14 mjetë të reja. Për të shmangur abuzimet me oraret, Veliaj garantoi se do të futen edhe sistemet e monitorimit online të lëvizshmërisë GPS për të shmangur vonesat e pajustifikuara të mbërritjes në stacion.

