Sekuestrimi - Tonaj: S’kam firmosur për t’i dhënë fëmijëve të mi tokë në Theth

Dedë Tonaj është ish kryetari i Komunës Shalë i cili akuzohet nga prokuroria se ka përpiluar dokumente të falsifikuara për një sipërfaqe toke 41. 500 metra katrorë në Theth .

Por në një prononcim për Ora Neës Tonaj të ketë firmosur dokumente lidhur me dhënie toke për fëmijët e tij.

Jam paraqitur edhe në Prokurori, kam dhënë dëshminë time. Nuk kam firmosur asnjë dokument lidhur me dhënie toke fëmijëve të mi

Akuza e Prokurorise- Ish-kryetari i Komunës Dedë Tonaj, në bashkëpunim me Tomë Shytin, me detyrë inspektori i taksave pranë komunës dhe kryeplakun Gjovalin Lokthin, ndër të tjera, ka lëshuar AMTP në kundërshtim me kriteret e përfitimit te tokës edhe në favor të fëmijëve të tij, shtetasve A. Tonaj (dtl. 1998) dhe A Tonaj (dtl. 2001).

Në bazë të veprimeve hetimore, rezulton se në bazë të këtyre akteve joligjore, janë regjistruar në Hipotekën e Shkodrës pronat në një sipërfaqe totale prej rreth 41.500 m2 në zonën e Thethit, ndërsa pjesa tjetër e pronave janë në proces regjistrimi.

Për këtë arsye, Prokuroria e Shkodrës ka urdhëruar sekuestrimin e pronave të regjistruara në Hipotekë në emër të 5 shtetasve të ndryshëm, me qëllim që të shmanget tjetërsimi i mëtejshëm i tyre.

